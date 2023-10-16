АвтоМир / За рулём

Начинается видеотрансляция программы «Автомир» о китайском автопроме

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Автомир», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Речь пойдет о китайском автопроме. Как он изменился за последние годы? Страшно ли покупать «китайца»? Легко ли обслуживать его в Пскове? Какие новинки и бестселлеры из поднебесной продаются в нашем городе? Об этом ведущий передачи Артем Татаренко поговорит со старшим менеджером «Geely Псков» Александром Поповкиным.

«Автомир» - это программа обо всем, что связано с автомобилями. Она будет полезен всем участникам дорожного движения — и владельцам транспортных средств, и пешеходам. «Автомир» - это актуальные новости автоиндустрии, разбор новаций в ПДД, дорожная сводка региона, рубрика о ремонте авто в Пскове, полезные советы и экспертные мнения!

Трансляция завершена.