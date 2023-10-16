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АвтоМир / За рулём

«Дневной дозор»: повысит ли рейтинг вождения безопасность на дорогах?

19.10.2023 17:48|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему повышения безопасности на дорогах с помощью рейтинга вождения. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Водителям хотят присвоить рейтинги вождения и начислять штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения. Такую инициативу направил депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивелев начальнику ГИБДД. За аварийную и неаккуратную езду предлагается понижать баллы, а за осторожную соответственно, повышать. Для самых злостных нарушителей планируется ввести повторную сдачу на права при замене водительского удостоверения.

Подобная практика использовалась в СССР. У каждого водителя был талон предупреждений. В случае нарушения правил движения в талоне ставили дырочки, три прокола - автоматическое лишение прав. В дальнейшем в России эта система была заменена на бальную, где каждому нарушению было присвоено определенное количество баллов. Если водитель набирал за год 15 баллов за нарушения, его сразу лишали прав. По задумке авторов инициативы, возврат к рейтингу вождения поможет снижению аварийности на дорогах и профилактике нарушений ПДД.

Непонятно одно - как реализовать его технически? Существуют риски испортить жизнь собственникам автомобилей вместо наказания нарушителей. На сегодняшний день до 95% штрафов с камер приходят автовладельцам. Но не факт, что за рулем был сам хозяин машины в момент нарушения правил дорожного движения. Нужен ли рейтинг вождения? Повысит ли это опасность на дорогах? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор». 

Скорее всего, система рейтинга водителей поможет повысить безопасность на дорогах, считает активист движения «Убитые дороги Пскова» Николай Мельков. Но предварительно нужно повысить штрафы так, чтобы они были экономически невыгодны для водителей.

«Конечно, я считаю, что это как-то повлияет на безопасность. И напомню, что больше 12 лет не повышали штрафы по 12-й главе КоАП РФ. Почему-то правительство не хочет их повышать. Штраф не должен быть экономически обоснован»

Поможет ли законодательная инициатива сделать водителей более ответственными и повысить безопасность на дорогах, покажет время, утверждает вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, член городской комиссии по безопасности дорожного движения Юрий Сорокин. 

«Повсюду расставлено множество камер, обозначены ограничения скорости, но аварийность все равно достаточно высокая. Не знаю, какой способ лучше, но то, что аварийность не маленькая в стране и в нашем городе в частности, - это факт. Конечно, нужно что-то предпринимать, но тяжесть наказания никогда не приводила к снижению нарушений, здесь здоровый баланс должен быть. И по некоторым нарушениям, может быть, увеличивать штрафы. Я считаю, если мы хотим за ремень или стекла затонированные повысить штраф – нужно это сделать. А за другие нарушения, может, индексировать. Но вряд ли увеличение размеров штрафов приведет к снижению аварийности».

По мнению псковской автогонщицы Ольги Стебиховой, практика рейтинга вождения будет полезной, если правильно выстроить механизм. Возможно, это поможет дисциплинировать водителей, настроить их на определенный стиль вождения и безопасность.

Фото из личного архива Ольги Стебиховой

«Это станет очень полезной практикой, если правильный механизм сделать. Мало того, было бы здорово, если бы водителям выдавали что-то вроде лицензий на определенные автомобили, хотя бы большой мощности. Есть автомобили, например, свыше 150 лошадиных сил, и это автомобили, требующие определенных навыков вождения, они чуть выше, чем у обычных водителей. То есть водитель должен быть более подготовленным. А вот то, что касается безопасного вождения, то в принципе, в Советском Союзе это было. Это очень хорошо дисциплинировало водителей. Но должно с обоих концов все работать, то есть если у водителей появляется определенная ответственность и требования, то система тоже должна работать и нести свою ответственность. Все должно работать, и тогда это будет эффективно»

Система рейтинга никак не повлияет на культуру вождения, уверен региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» в Псковской области, зампредседателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природы пользования Псковского областного собрания Владимир Кузь. Тем более у водителей, по вине которых произошла авария, автоматически повышается стоимость полиса ОСАГО.

«Я не уверен, что это как-то повлияет на безопасность. Те, кто гоняли - они так и будут гонять. А кто ездил аккуратно, у кого есть культура вождения, он и будет ездить аккуратно. У нас и так водителей штрафуют рублем. Если он попал по своей вине в ДТП, у него автоматически увеличивается стоимость полиса ОСАГО. На мой взгляд, это все бессмысленно»

В некоторых случаях можно применять систему рейтинга вождения, считает исполняющий обязанности председателя Псковского отделения Всероссийского общества автомобилистов, автоинструктор Сергей Родин. Также иногда стоит наказывать нерадивых водителей не только рублем, но и временным лишением прав за определенное количество нарушений.

«В некоторых случаях можно было бы это применять, как это было во времена СССР. То есть права прокалывали, и после трех дырок права отбирались, а возвращались уже через пересдачу. Было бы хорошо, если у нас тоже лишали прав за неоднократное нарушение скоростного режима, проезд на красный сигнал светофора, либо неоднократный непропуск пешеходов. 3-5 нарушений и применяли бы тогда меры, может, лишали бы водительского удостоверения хотя бы на 3-4 месяца. Может, водителей бы это сподвигло на то, чтобы они уже добросовестно водили транспортное средство и соблюдали правила дорожного движения. За некоторые правонарушения нужно наказывать жестко. Не только рублем»

Балльную систему наказаний водителей отменили в 1997 году. Причиной стал колоссальный всплеск взяточничества со стороны инспекторов ГИБДД и огромное количество жалоб водителей. Поэтому даже в то время эффективность балльной системы была сомнительной. С другой стороны, сейчас есть возможность фиксировать нарушения с помощью камер. Но в этом случае не всегда можно определить, кто был за рулем, а страдать будет собственник. Система рейтингов вождения вполне может быть полезным инструментом для повышения безопасности на дорогах, но ее эффективность зависит от правильной реализации. 

Анастасия Сливинская

Теги: #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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