«Дневной дозор»: повысит ли рейтинг вождения безопасность на дорогах?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему повышения безопасности на дорогах с помощью рейтинга вождения. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Водителям хотят присвоить рейтинги вождения и начислять штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения. Такую инициативу направил депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивелев начальнику ГИБДД. За аварийную и неаккуратную езду предлагается понижать баллы, а за осторожную соответственно, повышать. Для самых злостных нарушителей планируется ввести повторную сдачу на права при замене водительского удостоверения.
Подобная практика использовалась в СССР. У каждого водителя был талон предупреждений. В случае нарушения правил движения в талоне ставили дырочки, три прокола - автоматическое лишение прав. В дальнейшем в России эта система была заменена на бальную, где каждому нарушению было присвоено определенное количество баллов. Если водитель набирал за год 15 баллов за нарушения, его сразу лишали прав. По задумке авторов инициативы, возврат к рейтингу вождения поможет снижению аварийности на дорогах и профилактике нарушений ПДД.
Непонятно одно - как реализовать его технически? Существуют риски испортить жизнь собственникам автомобилей вместо наказания нарушителей. На сегодняшний день до 95% штрафов с камер приходят автовладельцам. Но не факт, что за рулем был сам хозяин машины в момент нарушения правил дорожного движения. Нужен ли рейтинг вождения? Повысит ли это опасность на дорогах? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».
Скорее всего, система рейтинга водителей поможет повысить безопасность на дорогах, считает активист движения «Убитые дороги Пскова» Николай Мельков. Но предварительно нужно повысить штрафы так, чтобы они были экономически невыгодны для водителей.
Поможет ли законодательная инициатива сделать водителей более ответственными и повысить безопасность на дорогах, покажет время, утверждает вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, член городской комиссии по безопасности дорожного движения Юрий Сорокин.
По мнению псковской автогонщицы Ольги Стебиховой, практика рейтинга вождения будет полезной, если правильно выстроить механизм. Возможно, это поможет дисциплинировать водителей, настроить их на определенный стиль вождения и безопасность.
Фото из личного архива Ольги Стебиховой
Система рейтинга никак не повлияет на культуру вождения, уверен региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» в Псковской области, зампредседателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природы пользования Псковского областного собрания Владимир Кузь. Тем более у водителей, по вине которых произошла авария, автоматически повышается стоимость полиса ОСАГО.
В некоторых случаях можно применять систему рейтинга вождения, считает исполняющий обязанности председателя Псковского отделения Всероссийского общества автомобилистов, автоинструктор Сергей Родин. Также иногда стоит наказывать нерадивых водителей не только рублем, но и временным лишением прав за определенное количество нарушений.
Балльную систему наказаний водителей отменили в 1997 году. Причиной стал колоссальный всплеск взяточничества со стороны инспекторов ГИБДД и огромное количество жалоб водителей. Поэтому даже в то время эффективность балльной системы была сомнительной. С другой стороны, сейчас есть возможность фиксировать нарушения с помощью камер. Но в этом случае не всегда можно определить, кто был за рулем, а страдать будет собственник. Система рейтингов вождения вполне может быть полезным инструментом для повышения безопасности на дорогах, но ее эффективность зависит от правильной реализации.
Анастасия Сливинская