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Водителям дали советы по хранению зимних шин на балконе

Убирая шины на балкон на хранение, важно не подвешивать их и не класть одну на другую. Такие рекомендации приводит «Фонтанка».

Чтобы подготовить резину к зимнему хранению, необходимо очистить ее от грязи, обработать силиконовой смазкой и упаковать шины в целлофановые пакеты. Категорически не рекомендуется складывать шины одну на другую.

Колеса на балконе нельзя хранить с продуктами питания, химическими веществами и нагревающими бытовыми приборами.

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.