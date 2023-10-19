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Россияне определили лучшие города для жизни зимой

Сервис по поиску работы и сотрудников «Работа.ру» провел исследование и выяснил, какие города, по мнению россиян, подходят для зимовки в России и почему. В исследовании приняли участи 3,2 тысяч респондентов из всех регионов страны.

Первое место в рейтинге городов для жизни зимой занял Сочи, за который проголосовал практически каждый второй опрошенный (45%). На втором месте — Краснодар (32%), а на третьем месте расположились города Кавказских Минеральных Вод (25%), пишут «Известия».

24% респондентов считают, что лучший город для зимовки — Геленджик. Каждый пятый (20%) россиянин отметил Москву. Ростов-на-Дону выбрали 16% участников исследования, а Калининград — 15%. Также в топ-10 городов для жизни зимой вошли Новороссийск (12%), Санкт-Петербург (11%) и Казань (9%).

Ожидаемо, одним из ключевых критериев выбора города стал теплый климат, который подчеркнули 53% респондентов. 30% россиян считают, что в городе должно быть много мест для досуга и развлечений. Для 24% важна хорошая экологическая ситуация.

Каждому пятому (20%) респонденту хочется, чтобы в городе было много мест для зимнего отдыха. По 19% респондентов отметили развитый общественный транспорт и присутствие близких. Также россияне выделили большое количество кафе и ресторанов (18%), много снега (11%) и недорогое жилье (5%).

Интересно отметить, что только при выборе Москвы и Санкт-Петербурга главными фактором становился досуг и развитый общественный транспорт, в остальных случаях россияне в первую очередь отмечали климат.

23 октября стало известно, чем россияне занимаются после работы. Одно из главных увлечений россиян в свободное время — чтение, его назвали 42% респондентов. Интересно, что среди женщин ценителей книг больше, чем среди мужчин — среди женщин 48% любят книги, а среди мужчин таких только 33%. На втором месте по популярности — спорт, им после работы занимаются 31% россиян. На третьем месте — просмотр фильмов и сериалов (29%).