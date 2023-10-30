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Стоимость эвакуации автомобиля за неправильную парковку предлагают ограничить

Ограничить стоимость перемещения транспортного средства в случае неправильной парковки размером, не превышающем 20% величины прожиточного минимума в регионе, предложили в ЛДПР. Соответствующий законопроект направил в правительство председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

Кодексом об административных правонарушениях установлен штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в размере от 500 до 3000 рублей. Кодексом также предусмотрена мера обеспечения производства по делу — задержание автомобиля путем перемещения его и помещения в ближайшее специально отведенное охраняемое место, на специализированную стоянку и хранение там до устранения причины задержания. Возмещение расходов на перемещение и хранение задержанного авто возлагают на водителя, совершившего нарушение, пишет «Парламентская газета».

«Таким образом, человек, совершивший правонарушение, с учетом установленных расценок, фактически выплачивает штраф, превышающий в несколько раз наказание, предусмотренное КоАП, — объяснил Ярослав Нилов. — Это нарушает один из основополагающих принципов административного наказания: принцип справедливости и соразмерности наказания совершенному правонарушению».

Кроме того, существующие нормы позволяют организациям, осуществляющим перемещение транспортного средства на штрафстоянку, безбедно существовать, добавил депутат.

В связи с этим парламентарии хотят законодательно ограничить стоимость перемещения и хранения транспортного средства размером, не превышающем 20% величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ. От оплаты эвакуации предложили освободить транспорт Вооруженных сил РФ, Росгвардии, спасательных воинских формирований.

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