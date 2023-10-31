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АвтоМир / За рулём

Как псковским автомобилистам подготовиться к зиме: советы эксперта

03.11.2023 15:51|ПсковКомментариев: 0

Буквально через месяц начнется декабрь. Именно в этом месяце, согласно Правилам дорожного движения, автомобилисты уже должны выезжать на дорогу с зимней резиной. Есть ли штраф за езду в зимний период на летней резине? На что еще нужно обращать внимание водителю зимой, когда световой день сокращен? На эти вопросы ответил старший государственный инспектор БДД Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области старший лейтенант полиции Алексей Петров.

 

- Зима наступает каждый год довольно неожиданно. По вашему мнению, когда лучше всего автомобилистам переобуть машину?

- По моему мнению, лучше делать это заблаговременно, до начала зимнего периода. Зимний период - это три месяца: декабрь, январь, февраль. Лучше заранее к этому подготовиться, потому что ближе к нему ночью начинаются минусовые температуры.

- Некоторые автомобилисты тянут до последнего и не переобувают машину, берегут шипы, которые есть на шинах, якобы они стираются об асфальт. Это действительно так? Оправданы ли их опасения? И какую бы вы посоветовали резину для наших дорог: шипованную или «липучку»?

- Резина стопроцентную безопасность дорожного движения не обеспечивает. Все в руках автовладельца. Резина, как сопутствующий фактор, может в какой-то мере повлиять на безопасность дорожного движения. Какую именно резину выбирать - зависит от автовладельцев, потому что шипы имеют свойство стираться. Погода и в декабре может быть с плюсовой температурой, что очень сказывается на износе такой резины. Что касается «липучки», она будет менее изнашиваться при плюсовой температуре даже в зимний период. И та, и та резина соответствует требованиям безопасности дорожного движения.

- Какую вы предпочитаете резину? И переобулись ли уже?

- Я уже переобулся. В большей степени выбираю «липучку», так как для нашего региона это более удобный вариант.

- Существуют ли штрафы за езду зимой на летней резине? 

- За езду на летней резине в зимний период предусматривается наказание в виде штрафа в районе 500 рублей по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. В связи с нововведением в Правила дорожного движения с 1 сентября в зимний период - декабрь, январь и февраль - на транспортном средстве должны быть установлены зимние шины. Также и в летний период за езду на шипованной резине с июня по август тоже предусматривается наказание.

- Эти новые правила действуют на все регионы?

- Да, на все регионы.

- Как вы считаете, подходят ли эти конкретные даты по смене резины ко всем регионам?

- Эти даты подходят нашему региону. Зима начинается в декабре и заканчивается в феврале. Периоды разграничены по месяцам. Переходный моменты - осенние и весенние месяцы, поэтому можно раньше или позже переобуться и подготовиться к зимнему и летнему периодам.

- О чем еще нужно подумать автолюбителям, подготавливая машину к зимнему периоду?

- Стоит учитывать дорожные условия, обращать внимание на погоду. Стоит изменить стиль вождения, быть более бдительным и внимательным, поскольку утром и вечером на улице темно. Также нужно двигаться чуть с менее разрешенной скоростью, чтобы не создать аварийную ситуацию.

- Ведется ли статистика, сколько в прошлом году произошло ДТП из-за не поменянной вовремя резины?

- Такая статистика не ведется. При дорожно-транспортных происшествиях инспекторами сверяется, какая резина установлена на транспортном средстве. В случае установки резины, не соответствующий зимнему периоду, водители наказываются. Того, что летняя резина стала причиной дорожно-транспортных происшествий, не фиксировались.

- В некоторых странах существует практика - это специальные курсы для подготовки водителей именно к езде в зимнее время. Как вы считаете, может быть, для нашей страны это актуально? Когда, например, снег покрывает дорогу и не видно разметки, как ориентироваться людям? Что вы думаете по этому поводу?

- Все дорожные службы должны работать, чтобы все знаки и разметки было видно. Все автовладельцы в зимний период должны руководствоваться дорожными условиями, чтобы скорость соответствовала условиям. Определенный навык вождения приходит со временем, потому что некоторые обучаются в летний период, некоторые - в зимний период. У не регламентировано, чтобы один кандидат проходил обучение в оба периода.

- Какие бы вы еще дали советы водителям, чтобы избежать ДТП в осенне-зимний период?

- Быть внимательным на дороге. Пешеходы зачастую не используют светоотражающие элементы. Поэтому при подъезде к пешеходному переходу нужно снижать скорость, смотреть внимательнее по сторонам, в зеркала заднего вида, двигаться со скоростью, обеспечивающую безопасность дорожного движения, соблюдать дистанцию, учитывая дорожные условия в зимний период. Эти немаловажные факторы зависят только от водителя.

Беседовала Анастасия Сливинская 

Теги: #дороги #зима
Источник: Псковская Лента Новостей
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