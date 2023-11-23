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Новый штраф ждет водителей с 1 декабря

С 1 декабря инспекторы ГИБДД смогут штрафовать водителей за использование несезонной резины на 500 рублей. Об этом рассказал адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Мамонов.

По его словам, штраф за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена, существовал в КоАП и ранее. Однако перечень был уточнен в постановлении правительства, вступившем в силу 1 сентября.

«Ранее в основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации глава, посвященная колесам и шинам, содержала довольно общие требования к их размерности, глубине протектора и физическим повреждением. Теперь же указанные требования стали более объемными и конкретизированными», — утверждает юрист.

Основное новшество — использование шин по сезону. По уточненным правилам эксплуатация транспортного средства запрещена, если на нем установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, август) или не установлены зимние шины зимой (декабрь, январь, февраль).

При этом зимние шины или шины с шипами противоскольжения должны быть установлены на все колеса, добавляет эксперт.

Юрист также отмечает, что ограничение на летний период касается именно шипованной резины. То есть эксплуатация популярных в последнее время шин-«липучек» допускается и летом.

Также были внесены критерии по использованию шин, восстановленных наложением нового протектора. Например, теперь запрещается эксплуатация транспортного средства, на передней оси которого установлены шины, восстановленные наложением нового протектора, а на других осях установлены повторно восстановленные шины или шины с восстановленным протектором, возраст которых превышает семь лет.

С 1 декабря за нарушение указанных требований по ст. 12.5 КоАП водителей могут оштрафовать, но штраф — это лишь альтернативная санкция. «Предусмотрено также и предупреждение, которым и будут ограничиваться сотрудники ГИБДД в первое время», — предположил Мамонов агентству «Прайм».