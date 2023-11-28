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В Госдуме предложили приравнять видеоблогинг за рулем к правонарушению

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложили приравнять видеоблогинг за рулём к правонарушению.

«Знаю, что министерство внутренних дел Российской Федерации комплексно обновляет правила дорожного движения (ПДД). Министерство уже несколько лет аккумулирует последние идеи, основываясь на поручениях правительства, обращения граждан и правоприменительную практику. Уверен, что ответственность за видеоблогинг за рулем должна быть приравнена к совершению правонарушения, которое прописано в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях - в статье 12.36.1 КоАП РФ. Прошу вас поддержать», - сказано в обращении (есть в распоряжении РИА Новости) к начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову.

Данная статья определяет штраф в размере 1 тысячи 500 рублей за пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.

Хамзаев также отметил, что жители Дагестана, как и многие граждане Российской Федерации, обеспокоены ситуацией, сложившейся на дорогах РФ.

«Ведение стримов в соцсетях во время управления автомобилем стало популярным развлечением молодежи и даже взрослого населения. Большинство нарушений происходят по невнимательности: одни не замечают светофоры или указатели, не следят за скоростным режимом. Некоторые популярные в молодежной среде (и не только) имеют в своем арсенале десятки и сотни штрафов», - добавил депутат.

Как пояснил Хамзаев, сейчас ведение стримов, записи видеороликов может не всегда подпадать под ответственность за использование телефона за рулем, водитель может не держать устройство в руках, так как оно бывает закреплено на передней панели, либо видеооператором выступает рядом сидящий человек.

«В то же время процесс съемки отвлекает водителя от дороги и снижает концентрацию внимания… Это плохой пример для тысяч автолюбителей. Водитель, а уж тем более медийный водитель, должен строго следовать правилам дорожного движения, смотреть не в видеокамеру, а на дорогу и в зеркала», - заключил депутат.