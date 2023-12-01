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АвтоМир / За рулём

Таксистам предложили разрешить междугородние перевозки

05.12.2023 07:00|ПсковКомментариев: 0

Водители такси, получившие разрешение на работу в конкретном регионе, смогут встречать пассажиров и за его пределами. Такие нормы содержит внесенный в Госдуму 2 декабря Заксобранием Севастополя законопроект. Межгород имеет смысл только для соседних субъектов, при этом стоит ввести лимит на такие поездки, чтобы крупные перевозчики не занимали рынки других регионов, рассказали эксперты. В кабмине же констатировали нехватку таксистов в стране и рост цен на поездки.

Чтобы возить пассажиров на машине с шашечками, водитель должен получить разрешение, которое выдают региональные власти. С этой лицензией таксист может работать только на территории конкретного субъекта. Исключение составляют случаи, когда пассажиру нужно отвезти пассажиров в другой регион, но взять потом заказ оттуда и вернуться домой с другим человеком таксист уже не может.

Севастопольские парламентарии посчитали это несправедливым и предложили исправить ситуацию. «Это позволит людям для поездки домой из другого региона вызвать своего проверенного перевозчика, которому они доверяют», — считают инициаторы законопроекта.

В Общественном совете по развитию такси напомнили «Парламентской газете», что запрет водителю брать заказы в другом регионе не нов, он появился еще в 2011 году. Но сегодня в таксомоторной сфере широко используют цифровой контроль за водителями и маршрутами, поэтому норма устарела и препятствует развитию перевозок, полагает председатель совета Ирина Зарипова: «Запрет приносит убытки перевозчикам и влияет на стоимость междугородных поездок. Водитель, который отвез пассажира в другой регион, не может взять себе попутного клиента и тем самым компенсировать расходы на обратный путь. Соответственно, эти расходы закладываются в стоимость первоначальной поездки. Если инициативу одобрят, это может снизить стоимость междугородных поездок».

В межрегиональном профсоюзе «Таксист» инициативу севастопольских депутатов в целом поддержали, но отметили, что подходить к решению вопроса нужно с осторожностью. Межрегиональные поездки больше актуальны для субъектов, которые находятся внутри крупных регионов, например Республики Адыгея, которая находится внутри Краснодарского края, отметил зампред профсоюза Андрей Попков. Или для Севастополя, который окружен другим регионом — Крымом, как и Москва — Московской областью, а Петербург — Ленинградской.

«Количество таких межрегиональных поездок не имеет массового характера, а власти субъектов могут заключать соглашения о взаимном признании разрешений на работу в такси, — сказал Попков. — Но очень важно, если закон примут, не допустить захватов рынков такси одних регионов другими, поскольку более сильные перевозчики могут начать такую экспансию».

Посетовали в профсоюзе и на то, что пресловутая цифровизация отрасли пока во многом состоялась лишь на бумаге. В ряде регионов положенные по новому закону о такси реестры перевозчиков, машин и служб заказа до сих пор не заработали. Согласно данным аналитического центра при Правительстве, не готова к запуску реестров оказалась треть субъектов.

В 2023 году спрос на поездки в такси практически восстановился до уровня 2021 года, при этом нехватка водителей составила 72 тысячи человек, а общее число действующих разрешений на таксомоторную деятельность сократилось на 13,6 процента, подсчитали в аналитическом центре. Чем меньше населенный пункт, тем сильнее снижение количества разрешений, отметили там.

Отток водителей эксперты связали с растущими финансовыми и административными издержками, а также мобилизацией, оттоком мигрантов из крупных городов и перетоком кадров в другие сферы экономики. Также на снижение привлекательности профессии для водителей могли повлиять дополнительные требования, введенные на уровне регионов и повышающие нагрузку на перевозчиков.

Средняя стоимость поездки в такси увеличилась на 23-29 процентов с 2021 года, при этом доля доходов водителя от общей выручки не поменялась и составила около 47 процентов без учета налогов.

Дефицит водителей дополняется нехваткой автомобилей и снижением их ценовой доступности, говорится в исследовании. Наиболее сильная нехватка машин в классе эконом, что вызвано фактическим отсутствием на рынке доступных по цене и характеристикам моделей.

Расходы водителей в среднем выросли в полтора раза за два года. Сильнее всего на рост издержек влияет цена новых авто — затраты на амортизацию нового автомобиля в расчете на километр пробега выросли на 63 процента за два года. Доля расходов на эксплуатацию автомобиля такси составляет до сорока процентов стоимости поездки. В общем, никаких предпосылок, чтобы услуги такси становились доступнее, сейчас, кажется, нет.

Источник: Псковская Лента Новостей
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