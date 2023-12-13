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Электросамокаты хотят выгнать с заснеженных улиц

Средства индивидуальной мобильности, опасные летом, становятся еще более опасными зимой. Тем не менее с появлением снега популярные у доставщиков продуктов электросамокаты не исчезли с улиц городов, и ДТП с ними не за горами. Чтобы предупредить череду таких несчастных случаев, депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев предложил начальнику ГИБДД Михаилу Черникову запретить ездить на СИМ под снегом в гололед.

По заснеженной дороге мчится парень на электросамокате, скорость — около 40—50 километров в час, едет вровень с машинами. Такое видео с одной из петербургских улиц гуляет по интернету, впрочем, есть похожие и из других городов. Легко представить, как эти два небольших колеса соскальзывают, и ездок оказывается под ближайшим автомобилем, пишет «Парламентская газета».

Алексей Цивилев считает разумным внести в российские ПДД норму об ограничении движения велосипедов, средств индивидуальной мобильности и мопедов в условиях снегопада и гололеда. По его словам, аналогичные требования уже установлены нормами ряда зарубежных стран, например Республики Беларусь, где велосипедистам и водителям мопедов запрещается «двигаться по проезжей части дороги, обочине в условиях снегопада и (или) гололедицы».

«Бурный рост популярности электрических средств индивидуальной мобильности у жителей российских городов, а также электрического транспорта у служб доставки продуктов питания и товаров первой необходимости осложнил ситуацию на дорогах, поставив под угрозу безопасность всех участников дорожного движения, в том числе и пользователей самих СИМ. При этом особого внимания заслуживает ситуация в зимний период, когда при неблагоприятных погодных условиях и гололеде риск тяжелых дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедов и самокатов возрастает кратно», — написал парламентарий в обращении.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов понимает, чем вызвано такое обращение, но убежден, что во главу угла все участники дорожного движения должны ставить здравый смысл: «Нужно изучить международную практику. И какие-то корректировки ПДД в этой части можно было бы внести. С одной стороны, любой водитель должен руководствоваться здравым смыслом. Ведь во время сильных снегопадов всем водителям рекомендуют отказаться от личного транспорта и пользоваться общественным. С другой стороны, уже и пассажиры высказывают недовольство тем, что доставщики стали пользоваться общественным транспортом и перевозят не только рюкзаки с едой, но и собственные СИМ», — отметил парламентарий.

Член Общественной палаты России, вице-председатель общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов считает, что это предложение не годится. Но ограничить в условиях плохой погоды хотя бы выезд именно на проезжую часть — можно. Правда, тогда сложности возникнут на тротуарах. У инициативы есть ряд нюансов: «Что делать велосипедисту, если он выехал, когда снега еще не было? А кто будет бегать за велосипедистами и ограничивать их передвижения? Также не очень понятно, а что такое снегопад — насколько сильным он должен быть, чтобы эта норма действовала?»

Впрочем, по его мнению, такие нормы можно было бы вписать в ПДД как рекомендательные.