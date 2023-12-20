АвтоМир / За рулём

Чем грозит автомобилю плохой антифриз, объяснил эксперт

Охлаждающая жидкость, или антифриз, защищает двигатель автомобиля от перегрева. Состав этого вещества очень сложен, и в продаже нередко встречаются его подделки, поделился наблюдением автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.

«Настоящий антифриз – это сложное химическое соединение, оно не только охлаждает двигатель, но и борется с отложениями (ржавчины или накипи, – ред.), обладает смазывающими свойствами, что необходимо для помпы, которая перемещает охлаждающую жидкость по контурам двигателя. Мы знаем, что есть антифризы зеленые, красные, синие. И на рынке встречается большое количество контрафакта – просто подкрашенной воды», – сказал Максим Ракитин в интервью радио Sputnik.

При этом в зимние месяцы качество антифриза становится жизненно важным для машины, продолжил он. По словам эксперта, контрафактная охлаждающая жидкость может погубить мотор и другие части автомобиля.

«Чем это грозит? Вода замерзает. Это, вероятно, сразу приговор радиатору, расширительному бачку, внутри которого она замерзнет. Это, наверняка, сильно повредит помпу. Поскольку антифриз так же, как масло, участвует в жизни двигателя, ему (мотору, – ред.) в некоторых случаях тоже может быть вынесен смертный приговор: в нем могут образоваться трещины», – уточнил Максим Ракитин.

Он дал рекомендации, как избежать покупки некачественной охлаждающей жидкости.

«Лично я советую покупать в проверенных автомагазинах. А если мы говорим о российских антифризах, то их лучше покупать в точках продаж, которые принадлежат компаниям-производителям. В крупных автозаправочных комплексах, вероятно, вся подобная продукция будет дороже, но, во всяком случае, у вас будет уверенность, что она прошла определенный контроль», – заключил Максим Ракитин.