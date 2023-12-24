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Страховки для электросамокатов хотят сделать обязательными

Сейчас при аренде электросамоката пользователь может добровольно приобрести страховку и выбрать уровень защиты. Однако такие полисы должны стать обязательными, считает глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

«Такие предложения уже обсуждались в этом году, и дискуссия продолжится в следующем. Конечно, такие полисы будут дешевые, но по аналогии с ОСАГО, позволят защитить граждан», — пояснил он «Известиям».

В 2023 году участники рынка стали активно разрабатывать страховое покрытие для электросамокатов. Многие операторы начали предлагать клиентам застраховать свою жизнь или ответственность на случай аварии, добавил Уфимцев.