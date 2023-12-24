АвтоМир / За рулём

Omoda и Jaecoo в Пскове объявляют о начале конкурса с подарками и ценными призами

Период зимних праздников бренды Omoda и Jaecoo предлагают провести с драйвом. Для создания хорошего настроения и приятной атмосферы в период со 2 по 14 января 2024 года будет проходить специальный конкурс «Новогодний ДРАЙВ с Omoda и Jaecoo». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Авто-Ас.

Фото: Авто-Ас

Условия участия максимально просты. В указанный период необходимо пройти тест-драйв любой из моделей брендов Omoda и Jaecoo в АвтоАс на Леона Поземского ,114А. По окончании тест-драйва менеджер вручит клиенту сертификат с индивидуальным номером в печатном или электронном виде, который будет содержать информацию о подарке, а также инструкцию о том, как принять участие в дальнейшем розыгрыше ценных призов.

Призовой фонд включает в себя множество классных гаджетов, среди которых три смартфона Apple iPhone 15 256Gb, две пары наушников Apple AirPods 3, а также два экземпляра смарт-часов Apple Watch Series 8 с алюминиевым корпусом в цвете «темная ночь» и спортивным ремешком аналогичной стильной расцветки. Кроме того, в качестве приза можно получить комплекты модной брендированной одежды и эксклюзивные аксессуары. На кону пять джемперов Jaecoo, два костюма из коллекции Omoda Ultimate, а также пять замечательных мягких игрушек O-CAT, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

В настоящее время модельный ряд представлен стильным фастбэк-кроссовером Omoda C5, ярким и интеллектуальным седаном Omoda S5, а также спортивной версией Omoda S5 GT с более производительным двигателем, новым дизайном интерьера и экстерьера. Модельный ряд марки Jaecoo представлен в России инновационным кроссовером Jaecoo J7.

Подробнее о правилах конкурса и призах на сайтах Omoda и Jaecoo, а также по телефону +7(8112)237-777.

erid: 2SDnjdtwsDa

Реклама: ЗАО «Авто-АС». ИНН: 6027083220