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АвтоМир / За рулём

Как правильно прогреть машину в мороз, объяснил автоэксперт

10.01.2024 07:35|ПсковКомментариев: 0

Зимняя погода заставляет автомобилистов искать способы быстрого прогрева двигателя и салона. Единой стратегии здесь нет, отметил автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Кто-то предпочитает полностью прогревать автомобиль, кто-то не греет его вообще. По словам автоэксперта, сам он обычно выбирает золотую середину.

«Если на улице минус 10-15 градусов, я завожу двигатель и жду две-три минуты до того момента, когда стрелка температуры охлаждающей жидкости дернется со своего места. Это значит, что охлаждающая жидкость прогрелась, и масло более-менее прогрелось. Потом я начинаю движение на невысоких скоростях, то есть очень плавный разгон. Спокойно, медленно едем. Такая легкая нагрузка, с одной стороны, двигателю не вредит, а с другой стороны, он при этом быстрее прогревается и выходит на правильный температурный режим», – добавил Максим Кадаков в интервью радио Sputnik.

При экстремальных морозах эксперт рекомендует уделять прогреву автомобиля дополнительное время.

«При минус 30-35 я выхожу поздно вечером из дома, прогреваю двигатель. Утром – как можно раньше, пока мотор после ночного прогрева еще не успел совсем "околеть" – я опять его завожу и прогреваю. Потом иду завтракать, собираюсь и сажусь не в теплую – двигатель опять за пару часов успевает остыть – но все-таки в машину, которая заводится без проблем и прогревается быстрее. Но это в критические морозы, если надо обезопасить себя от возможной ситуации, когда вообще двигатель не запускается», – уточнил Максим Кадаков.

Единой методики прогрева салона не существует, потому что есть разные системы отопления, продолжил автоэксперт. Надо читать инструкцию производителя, советует он.

«Производители дают разные рекомендации, как прогревать салон. Те автомобилисты, у кого автоматический климат-контроль, просто нажимают кнопку, указывают температуру, и машина сама выбирает оптимальную программу. На машинах, которые имеют простую систему отопления с ручным управлением, нужно действовать дедовским способом. Сначала я выключаю подачу воздуха и завожу двигатель, чтобы он поработал на обогрев самого себя и охлаждающей жидкости, которая помогает нам обогревать салон, потому что именно она доносит тепло до теплообменника. Когда двигатель чуть-чуть поработает, я включаю вентилятор на самую маленькую скорость. А по мере прогрева эту скорость увеличиваю», – поделился опытом Максим Кадаков.

Автоэксперт рекомендует в первую очередь направлять теплые потоки воздуха на лобовое и передние боковые стекла, чтобы они быстрее оттаяли. При ограниченной видимости движение начинать нельзя, заключил он.

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.  

Источник: Псковская Лента Новостей
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