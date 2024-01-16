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Эксперты назвали главную причину поломок машин в аномальные морозы

В минувшие новогодние праздники количество обращений владельцев автомобиле увеличилось на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом рассказали в сети станций технического обслуживания Fit Service (объединяет более 300 точек).

«Число записей на СТО в новогодние каникулы выросло на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. 4 и 9 января стали пиковыми днями», — рассказала директор сети СТО Татьяна Овчинникова.

Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что это связано с плохой подготовкой автомобилей к аномальным морозам.

«Главная проблема в том, что многие владельцы не готовят автомобиль к экстремальным температурам. В теплую зиму это «прокатывает», а в эту — нет», — считает член правления Союза автосервисов Илья Плисов.

напомнил, что если в автомобиле аккумулятор старый, то он не заведется, если он разряжен — то замерзнет. Вода в замке двери не позволит попасть в машину, мокрые уплотнители при попытке открыть транспорт могут повредиться. Кроме того, напомнил он, если в топливном баке образовался конденсат, то появляется риск промерзания фильтра, топливопривода. В этом случае автомобиль также не заведется.

Представители отрасли подчеркнули, что проблемы коснулись абсолютно всех марок вне зависимости от страны-производителя.