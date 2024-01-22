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На российских дорогах хотят создать передвижные заправки и зоны отдыха

На дорогах и стоянках России могут появиться мобильные автозаправки и комплексные зоны отдыха — со стоянками, вокзалами, ресторанами, кафе и станциями техобслуживания. С соответствующей инициативой выступило Министерство транспорта, в минувший понедельник, 22 января, разместившее на портале проектов нормативных правовых актов проект закона о внесении изменений в Земельный кодекс и Федеральный закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации.

Как сообщается на сайте ведомства, главная задача законопроекта — регламентировать и привести к единой схеме механизмы размещения объектов дорожного сервиса — заправок, автовокзалов, гостиниц, кафе, ресторанов, стоянок, станций техобслуживания и так далее — вдоль автодорог, в том числе в составе многофункциональных зон.

«Согласно законопроекту, вдоль автомобильных дорог первой категории (имеющих высокую интенсивность движения и скоростной режим) предлагается размещать объекты дорожного сервиса исключительно в составе многофункциональных зон, — отмечают в Минтрансе. — Это позволит минимизировать количество примыканий к таким автодорогам, а следовательно, уменьшить вероятность снижения скоростного режима, возникновения дорожно-транспортных происшествий».

Отдельный пласт изменений коснется мобильных ОДС — фудтраков и в том числе передвижных заправок. Сейчас, к примеру, их нельзя размещать на площадках отдыха у дорог или на стоянках.

«Законопроектом предлагается разрешить такое размещение, что позволит обеспечить участников дорожного движения минимальным набором услуг в предусмотренных местах отдыха. В то же время из состава ОДС исключаются кемпинги, поскольку они представляют собой отдельный вид отдыха. Возможность размещения мобильных сооружений вдоль автодорог позволит малому и среднему бизнесу работать без капитальных затрат на строительство ОДС, примыканий к автодороге, их обустройство», — говорится в сообщении ведомства.

Впрочем, как говорят независимые эксперты, цель Минтранса — упростить жизнь не только водителям, но и себе.

«Минтранс в некоем смысле хочет развязать себе руки для решения вопросов, которые возникают с быстрым вводом дорог в эксплуатацию, — отметил в беседе с «Парламентской газетой» эксперт рабочей группы при правительстве России по «регуляторной гильотине» законодательства сферы безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. — Сейчас у нас происходит как: мы сначала вводим дорогу, а только потом строим объекты придорожной инфраструктуры. И дорога все это время простаивает. Потому что какой от нее толк, будь в ней даже тысяча километров — ни один автомобиль и ни один водитель без заправок, кафе и зон отдыха такой путь попросту не осилят».

Проблема, по словам Дмитрия Попова, комплексная: она затрагивает и вопросы собственности, и кадастрирования, и много чего еще. Поэтому размещение неких нестационарных объектов по согласованию с владельцем дороги (которым, как правило, выступают федеральные или региональные органы власти) сыграло бы здесь на руку и Минтрансу, и водителям: сегодня дорога или ее участок открываются, а завтра на них уже есть вся необходимая инфраструктура, которую по мере продвижения строительства можно легко и непринужденно менять на капитальную.

«Другое дело, что, например, к тем же передвижным АЗС должны, по-хорошему, предъявляться повышенные требования в части безопасности, — отмечает Дмитрий Попов. — Потому что автомобилю в процессе эксплуатации свойственно испытывать нагрузки, которые не лучшим образом сказываются на его целостности и работоспособности. А следовательно, передвижной объект такого рода априори будет в разы опаснее стационарного».

Решением здесь, пояснил собеседник издания, могло бы стать — и наверняка станет — принятие отдельных нормативных актов, которые утвердят требования к передвижным АЗС, определят подведомственность их конкретной государственной контролирующей организации, а также установят график проверок.

Впрочем, дело не только в инфраструктуре для отдыха. Так, по словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, пересмотреть стоит подход к проектированию дорог в принципе.

«Нам сейчас очень нужен норматив, который обяжет строителей создавать сопутствующую инфраструктуру для водителей не через каждые 200 километров, а хотя бы через каждые 30, — подчеркнул эксперт. — Яркий пример того, к чему может привести его отсутствие, — ситуация на трассе М-12 «Восток», где сейчас из-за снегопадов образуются гигантские пробки на подъездах к любой парковке или заправке. Люди банально в туалет не могут выйти — там среднее время ожидания в очередях час и больше».

Другой важный аспект, отметил Антон Шапарин, — инфраструктура для спасателей. Ее отсутствием сравнительно недавно отметилась, к примеру, платная скоростная магистраль М-11 «Нева», соединяющая Москву и Петербург, 8 января там столкнулись сразу 66 автомобилей, в результате чего четыре человека погибли и еще 17 пострадали. Водители, и в том числе сам Шапарин, в интервью СМИ отмечали, что в период сильных снегопадов платная комфортабельная трасса превращается в настоящую ловушку: на ней нет ни съездов, ни карманов, а только один сплошной отбойник почти на всем протяжении.

«Любые большие стройки нам нужно планировать с учетом чрезвычайных ситуаций, которые рано или поздно, но возникнут, — заключил эксперт. — Тот же отбойник, например, если мы его ставим, мы должны заранее предусмотреть, как его будут разбирать или отодвигать, если случится авария. У нас же почему-то этого сейчас не делается. Более того, за время строительства той же М-11 все дороги вокруг разбили строительной техникой так, что они теперь практически непригодны для проезда. Здесь тоже должны быть соответствующие нормативы — либо по бережному отношению, либо по последующему ремонту, которых у нас пока что не существует».