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Минтранс разработал новый порядок фиксирования происшествий с такси

Минтранс РФ разработал новый порядок оформления документов при происшествии с участием легкового такси. Законопроект был размещен 24 января на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в приказ Минтранса № 540 от 27 декабря 2017 года. Согласно тексту законопроекта, в случае происшествия перевозчик или служба заказа легкового такси обязаны составить документ ‎в отношении каждого произошедшего события, в результате которого при перевозке был причинен вред жизни, здоровью, имуществу пассажира.

Документ должен быть составлен в четырех экземплярах. Один хранится у службы заказа такси, второй предоставляется перевозчику, третий — потерпевшему, а четвертый — страховщику, пишут «Известия».