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АвтоМир / За рулём

Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Новые меры против старых проблем

29.01.2024 12:32|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Еще один совместный проект автоматического контроля нарушений правил дорожного движения только готовится к запуску. Новые системы видеонаблюдения планируется установить в общественном транспорте. Мобильные комплексы будут вести мониторинг дорожной ситуации, фиксацию нарушений правил остановки и стоянки, распознавание номеров и проверку транспортных средств по различным базам данных. Данные с устройств специалисты ГИБДД УМВД смогут получать в режиме реального времени.

Ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев попытаются разобраться, помогут ли новые комплексы, в чем именно и кому точно не грозят штрафы.

Теги: #ПЛН FM #ГорДозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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