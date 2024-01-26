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Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Новые меры против старых проблем

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Еще один совместный проект автоматического контроля нарушений правил дорожного движения только готовится к запуску. Новые системы видеонаблюдения планируется установить в общественном транспорте. Мобильные комплексы будут вести мониторинг дорожной ситуации, фиксацию нарушений правил остановки и стоянки, распознавание номеров и проверку транспортных средств по различным базам данных. Данные с устройств специалисты ГИБДД УМВД смогут получать в режиме реального времени.

Ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев попытаются разобраться, помогут ли новые комплексы, в чем именно и кому точно не грозят штрафы.