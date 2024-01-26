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Власти готовят меру сдерживания роста цен на топливо

Власти готовят меру сдерживания роста цен на топливо — для этого начальную максимальную стоимость продаваемого по госзаказу бензина и дизеля будут высчитывать по показателям биржи, а не по усмотрению поставщиков. Проект такого приказа подготовлен ФАС. Мера может быть принята уже в ближайшие месяцы, рассказал источник, близкий к антимонопольной службе.

«Цена контракта не должна превышать среднее арифметическое значение биржевых и внебиржевых цен на соответствующий товар за последние три месяца, предшествующие месяцу, в котором заключается договор или согласовывается дополнительное соглашение (спецификация), определяющую конечную стоимость товара», — говорится в документе.

Мера, прорабатываемая ФАС, — фактически прецедент, когда государство начинает регулировать цены на топливо, считает член экспертного совета комитета по энергетике Госдумы Дмитрий Тортев.

«ФАС России разработала проект документа. Разработка порядка предусмотрена «дорожной картой» развития биржевой торговли. Проект документа определяет расчет стоимости для трех составляющих: начальная максимальная цена контракта, цена контракта с единственным поставщиком и начальная единица товара», — пояснили «Известиям» в антимонопольной службе.

Сформированная на бирже цена топлива является рыночной — это позволит госзаказчикам при формировании начальной максимальной цены контракта избежать завышенных цен, которые могут быть определены по итогам рассмотрения запроса предложений у участников нефтяного рынка, подчеркнули в ведомстве.