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Самокатчикам подготовили штрафы за создание помех пешеходам

Рабочая группа Госдумы по регулированию средств индивидуальной мобильности (СИМ) совместно с правительством и заинтересованными структурами к осени 2024 года планирует выработать безопасную модель функционирования электросамокатов и других новых транспортных средств. Принимать точечные решения по этому вопросу преждевременно, прозвучало на заседании Комитета Госдумы по транспорту 30 января. Депутаты рекомендовали отклонить в первом чтении законопроект о регистрации СИМ, но готовы рассмотреть введение новых штрафов для тех, кто управляет модными гаджетами против правил.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях подготовили в Мосгордуме, сообщил 30 января ее председатель Алексей Шапошников. Для того чтобы СИМ органично вписались в городскую среду, по его мнению, необходимы комплексные меры: региональные решения по созданию инфраструктуры с максимальным разведением СИМ и пешеходов, профилактика, образовательная деятельность в школах. Также важной частью этих мер будут решения по совершенствованию ПДД.

Новый самокатный сезон не за горами, напомнил Шапошников, а значит, пора готовить новое правовое регулирование. В Мосгордуме предложили начать с новых штрафов. Вопрос об этом рассмотрят на одном из ближайших заседаний Заксобрания, затем направят инициативу на отзыв в кабмин, после чего внесут в Госдуму.

Предлагается ввести штраф до 1,5 тысячи рублей за нарушение электросамокатчиками ПДД в пьяном виде. На такую же сумму могут оштрафовать за оставление места аварии, а также за нарушение, повлекшее причинение вреда пострадавшему по неосторожности. За создание помех движению пешеходов — штраф в одну тысячу рублей.

В Госдуме в 2023 году создали рабочую группу по регулированию СИМ, ее члены готовы рассмотреть инициативу столичных коллег, сообщил «Парламентской газете» руководитель группы, первый зампред думского Комитета по транспорту Павел Федяев. Он напомнил о разработанной Минтрансом России дорожной карте по регулированию СИМ. В ней 28 пунктов, включающих в том числе поправки в ПДД и новые составы правонарушений для электросамокатчиков.

«Наша задача — определить модель безопасного функционирования СИМ в России, для этого нужно создать общую структуру и выработать понимание того, как мы будем комплексно регулировать эту сферу», — объяснил Павел Федяев.

На заседании комитета 30 января парламентарии рассмотрели внесенный группой депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду» законопроект об обязательной регистрации средств индивидуальной мобильности. Авторы инициативы предложили обязать водителей электросамокатов, сегвеев, моноколес и других СИМ регистрировать устройства онлайн при помощи портала госуслуг. После регистрации им должен быть присвоен номер, который нужно будет установить на СИМ, объяснил соавтор документа зампред Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Он добавил, что конструкция номера может быть любой — даже в форме встроенного чипа, конкретный формат определит Правительство.

Члены Комитета по транспорту не поддержали законопроект, отметив, что регистрация СИМ должна быть встроена в общую концепцию их регулирования. Глава комитета Евгений Москвичев предложил авторам законопроекта отозвать его и войти в рабочую группу, чтобы совместно выработать полноценное решение вопроса.

Проблема использования СИМ нарастает, констатировал Евгений Москвичев. Комплексный подход к решению вопроса может быть сформирован к осени 2024 года, сообщил он. «Нам не нужны соревнования, кто первый внес законопроект, у нас общая цель — безопасность», — сказал глава транспортного комитета.

Регистрация, по мнению Москвичева, очевидно, будет одним из пунктов комплексного регулирования, но реализация предложения в нынешнем виде скорее всего невозможна. Это потребует серьезных бюджетных расходов, задействования дополнительных сил сотрудников ГИБДД, может создать очереди из желающих зарегистрировать свой электросамокат.

Отдельный вопрос, на который обратили внимание в профильном комитете, — создание инфраструктуры для передвижения СИМ. Идеальный вариант — обособленная велодорожка, но строить их весьма затратно. «Возможно, стоит подумать о том, чтобы СИМ эксплуатировались только там, где для этого есть условия, — отметил Евгений Москвичев. — Надо прописать правила, чтобы хотя бы какая-то часть дороги под это выделялась».

Обсуждались и технические требования к СИМ, они, по мнению парламентариев, должны быть едиными в странах ЕАЭС, а поступающие в Россию устройства должны соответствовать существующим у нас техническим требованиям, как минимум по весу и мощности. Этот вопрос в большей степени касается частных СИМ, поскольку устройства, которые сдают в прокат кикшеринговые компании, строго контролируются.