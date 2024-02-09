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Проявлять большую бдительность на дорогах из-за непогоды призвали псковичей

На территории региона наблюдается ухудшение погодных условий - ледяной дождь, мокрый снег, на дорогах гололедица. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Госавтоинспекции.

«В связи с этим управление Госавтоинспекции Псковской области призывает всех участников дорожного движения быть крайне осторожными на дорогах и внимательнее относиться к собственной безопасности. Уважаемые водители, соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию в условиях непогоды, а также придерживайтесь предписаний дорожных знаков. Необходимо строго соблюдать ПДД, воздержаться от обгонов, резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности», - говорится в сообщении.

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Пешеходам стоит проявлять большую бдительность: осторожнее переходить дорогу, предварительно убедившись в собственной безопасности. При таких погодных условиях даже на привычный маршрут следует закладывать в полтора-два раза больше времени.