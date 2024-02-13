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Латвия вводит ограничения для автомобилей с российскими номерами

Латвия вводит ограничения для автомобилей с российскими номерами. Решение парламента республики вступает в силу 15 февраля, оно было принято еще в ноябре, за это время нужно было вывезти или перерегистрировать машину.

С четверга владельцам автомобилей с российскими номерами будет грозить конфискация или штраф в размере от €750 до €2 тысяч, пишет «Коммерсантъ». С сентября въезд таких машин в страны Балтии запрещен.

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.