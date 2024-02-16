Порядок обработки информации с камер фотовидеофиксации намерены утвердить к сентябрю

Кроме того, новые нормы закрепляют положение, согласно которому на расстоянии не менее 150-300 м от зоны контроля камеры должен стоять соответствующий дорожный знак. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
МВД России приступило к разработке порядка передачи, приема и обработки информации, полученной с помощью комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Это следует из уведомления о начале разработки МВД России соответствующего проекта постановления правительства на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В карточке отмечается, что проект направлен на решение проблемы, связанной с отсутствием «единого порядка обработки информации с камер фотовидеофиксации». Он «определяет порядок передачи, приема и обработки информации фиксируемого события». Планируется, что документ вступит в силу в сентябре 2024 года, пишет ТАСС.
В пресс-центре МВД России добавили, что проект постановления также определяет информацию о местах установки стационарных и передвижных средств фотовидеофиксации и о маршрутах движения автомобилей с размещенными на них мобильными системами фиксации нарушений ПДД, подлежащая размещению на официальном сайте Госавтоинспекции.
В конце мая 2023 года президент России подписал закон, регламентирующий установку дорожных фото- и видеокамер. Закон закрепляет перечень мест, где могут быть установлены камеры: дороги с выделенной полосой для движения общественного транспорта, аварийно опасные участки дорог, участки, где в течение года произошло четыре и более ДТП, места проведения дорожных работ, пешеходные переходы, перекрестки, участки, где запрещена стоянка или остановка, иные места, определяемые ГИБДД.
Кроме того, новые нормы закрепляют положение, согласно которому на расстоянии не менее 150-300 м от зоны контроля камеры должен стоять соответствующий дорожный знак. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.