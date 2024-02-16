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Порядок обработки информации с камер фотовидеофиксации намерены утвердить к сентябрю

МВД России приступило к разработке порядка передачи, приема и обработки информации, полученной с помощью комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Это следует из уведомления о начале разработки МВД России соответствующего проекта постановления правительства на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В карточке отмечается, что проект направлен на решение проблемы, связанной с отсутствием «единого порядка обработки информации с камер фотовидеофиксации». Он «определяет порядок передачи, приема и обработки информации фиксируемого события». Планируется, что документ вступит в силу в сентябре 2024 года, пишет ТАСС.

В пресс-центре МВД России добавили, что проект постановления также определяет информацию о местах установки стационарных и передвижных средств фотовидеофиксации и о маршрутах движения автомобилей с размещенными на них мобильными системами фиксации нарушений ПДД, подлежащая размещению на официальном сайте Госавтоинспекции.

В конце мая 2023 года президент России подписал закон, регламентирующий установку дорожных фото- и видеокамер. Закон закрепляет перечень мест, где могут быть установлены камеры: дороги с выделенной полосой для движения общественного транспорта, аварийно опасные участки дорог, участки, где в течение года произошло четыре и более ДТП, места проведения дорожных работ, пешеходные переходы, перекрестки, участки, где запрещена стоянка или остановка, иные места, определяемые ГИБДД.