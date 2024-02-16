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АвтоМир / За рулём

Электросамокаты и сигвеи станут дороже

20.02.2024 07:00|ПсковКомментариев: 0

Электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) включат в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации. Соответствующий проект постановления Правительства проходит общественное обсуждение. Когда его подпишут, все новые российские СИМ — продающиеся в рознице и прокатные — должны будут соответствовать требованиям ГОСТа. То есть не смогут разгоняться быстрее 25 километров в час, обязаны иметь режим замедления, фары и другое. Это, как считают в разработавшем документ Минпромторге, позволит упорядочить рынок СИМ и сделать их использование безопаснее. Однако, считают эксперты, это приведет к удорожанию электросамокатов.

ГОСТ Р 70514-2022 «Электрические средства индивидуальной мобильности. Технические требования и методы испытаний» вступил в силу 1 февраля 2023 года. Но его применение сейчас добровольное — на рынке продается множество самой разной техники. Часто СИМ не соответствуют требованиям ПДД, а указанные в инструкциях технические характеристики отличаются от реальных, отметили в Минпромторге.

Вот в ведомстве и решили сделать соблюдение госстандарта обязательным. СИМ должны будут проходить обязательную сертификацию — это подтверждение их соответствия нормам безопасности. Без этого производитель не имеет права продавать продукцию, а импортер или экспортер — перемещать ее через таможню.

ГОСТ ограничивает скорость электросамокатов до 25 километров в час. При этом СИМ должны автоматически замедляться до восьми километров в час в так называемых медленных зонах — в парках, на оживленных тротуарах. А значит, устройства нужно оснащать системой определения геопозиции. Каждое СИМ должно иметь фару и задний фонарь. Также они должны быть оборудованы замками и электронными устройствами управления. Если СИМ имеет системы самобалансирования, то в случае неисправности оно обязано информировать своего владельца сигналами.

О возможности введения обязательной сертификации для СИМ Минпромторг впервые сообщил в июле 2023 года в ответ на запрос депутата Госдумы Александра Якубовского. Парламентарий поддержал намерения кабмина. Новое требование, по его словам, может уменьшить представленный на рынке ассортимент продукции, так как не каждый производитель готов нести ответственность за свои устройства и проходить обязательную сертификацию. «Плохо это или хорошо? — задался вопросом Якубовский. — Скорее хорошо, ведь останутся действительно надежные поставщики с хорошей продукцией».

Обязательная сертификация может привести к увеличению розничных цен на электросамокаты, но если это произойдет, то рост будет незначительным, сказал «Парламентской газете» Александр Якубовский. И уж точно это не должно сказаться на стоимости кикшеринговых услуг.

Незначительное удорожание СИМ предрек и автоэксперт Петр Шкуматов. У экспортеров и продавцов появятся новые обязательства, которые могут отразиться на цене, ведь продавать устройства без сертификатов станет невозможно. В целом Шкуматов смотрит на ситуацию позитивно: пусть не сразу, но парк отечественных СИМ придет к единообразию и будет соответствовать законодательству.

Не ясно, правда, что делать с уже проданными СИМ. По экспертным оценкам, россияне владеют более чем миллионом электрических средств передвижения с самыми разными техническими характеристиками. На этот вопрос Петр Шкуматов ответил одним словом: ждать. И объяснил: средний срок эксплуатации электросамоката составляет три-четыре года, затем нужно покупать новый. Так постепенно произойдет приведение парка СИМ к единому знаменателю.

Прокатные самокаты уже сейчас в целом соответствуют требованиям ГОСТа, сообщил руководитель GR сервиса кикшеринга Сергей Карлов. Поэтому проект постановления кабмина затрагивает скорее розничную торговлю. При этом, по словам специалиста, до сих пор не созданы условия для применения ГОСТа: не определены экспертные лаборатории, методика испытаний, не установлен переходный период.

Отдельные положения ГОСТа существенно меняют модели работы операторов, добавил Карлов. При этом он не уточнил, может ли это отразиться на стоимости услуг кикшеринга, указав, что «оценка влияния на бизнес, потенциальные издержки не просчитывались».

Приводя обоснования для обязательной сертификации, Минпромторг перечислил случаи происшествий с СИМ. Так, в Перми в одном из многоэтажных домов в августе 2021 года взорвался электросамокат. Ударная волна разрушила межкомнатную перегородку, в помещениях начался пожар. В апреле 2022 года в Москве мужчина погиб из-за взрыва электросамоката, который стоял на зарядке в квартире. В сентябре того же года в столице произошло самовозгорание батареи электросамоката во время его транспортировки в лифте жилого дома. В результате мужчина получил ожоги 60 процентов тела.

В марте 2023 года 35-летний житель Нижнего Новгорода получил несовместимые с жизнью ожоги из-за пожара, вызванного взрывом батареи электросамоката. В апреле в Москве 86-летнюю женщину доставили в реанимацию с ожогами, полученными из-за самовозгорания самоката. В мае прошлого года в Санкт-Петербурге электросамокат взорвался во время движения. Пострадавшего доставили в реанимацию с ожогами 20 процентов тела.

Дополнительное регулирование должно снизить риск причинения вреда здоровью людей, обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования, уменьшить долю некачественных СИМ на рынке и увеличить количество электродвигателей отечественного производства.

Источник: Псковская Лента Новостей
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