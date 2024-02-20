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АвтоМир / За рулём

Водителей предупредили об изменениях в ОСАГО с марта

23.02.2024 10:35|ПсковКомментариев: 0

Со 2 марта россияне смогут покупать полис ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании «Шаги» Андрей Шарков.

«В первую очередь такие полисы будут полезны тем, кто изначально не планирует использовать автомобиль длительное время. Например, при покупке авто с целью перепродажи, использовании для выставок и фестивалей, аренде на непродолжительный период, поездок на дачу летом», — пояснил он агентству «Прайм».

Важно, что по новым правилам у краткосрочных полисов ОСАГО срок начала действия страховой защиты будет отложенным (как сейчас у электронных) — не ранее чем через три дня после оформления или по согласованию со страховщиком. Как подчеркивает юрист, это нужно для исключения мошенничества с оформлением полиса сразу после ДТП. 

При этом стоимость короткого полиса не может превышать цену годового. Как уточняет юрист, при расчете страховщики обязаны будут использовать понижающий коэффициент срока действия договора. Сейчас по закону договор ОСАГО человек может заключить только на год со сроком использования автомобиля не  меньше трех месяцев, напомнил Шарков.

Теги: #ОСАГО #автомобиль #водители
Источник: Псковская Лента Новостей
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