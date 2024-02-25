АвтоМир / За рулём

Водителям посоветовали не спешить со сменой зимней резины на летнюю

Сроки смены зимней резины на летнюю зависят от погодных условий в конкретном регионе, рассказал собственник и руководитель сети станций технического обслуживания автомобилей Fit Service Николай Погуляев.

«Я рекомендую не торопиться с заменой резины, нет ничего страшного, если вы слегка опоздаете со сменой шин. Как правило, пик сезона приходится на середину апреля и длится до конца мая», — считает он.

Традиционно менять зимние шины на летние стоит после того как полностью сойдет снег, и среднесуточная температура установится на отметке в 5–6 градусов тепла, напомнила управляющий директор Frank Auto Ирина Франк. В таких условиях у зимней резина ухудшается сцепление с дорожным полотном и увеличивается тормозной путь.

«Зимняя резина быстрее изнашивается при положительных температурах, а летние покрышки экономят топливо и ресурс», — добавила Франк.

Перед началом полноценной эксплуатации летних шин необходимо их «прикатать», напомнил Погуляев.

«На летних шинах есть заводская масляная пленка, ее необходимо «прикатать», чтобы сцепление с дорогой было оптимальным. То есть после установки новых летних шин, первые 100 км пути, необходимо двигаться без рывков, резких ускорений и торможений», — рассказал он.

Если резина будет использоваться не первый сезон и хранилась на балконе или в гараже, то необходимо проверить ее на повреждения — глубина протектора должна быть не менее 4 мм, подчеркнул технический директор Fit Service Алексей Рузанов. Он добавил, что срок хранения шин не превышает пяти лет, пишут «Известия».