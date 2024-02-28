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В России участились случаи подделки запчастей

В России участились случаи продажи поддельных запчастей. Об этом пишет РИА Новости по итогам исследования FIT SERVICE и аналитическое агентство Gruzdev-Analyze.

О попытках продать некачественные товары сообщили 23% автосервисов. При этом 30% из них рассказали о поддельном масле и смазочных материалах, 23% — свечах зажигания, 15% — фильтрах и 14% — деталях подвески и рулевого управления. Причиной такой ситуации называют параллельный импорт вследствие санкций и ввоз перекупленных деталей из Омана, Гонконга, Вьетнама, Китая, Сингапура и Малайзии.

Сообщается, что на рынке отсутствует механизм контроля за подлинностью запчастей, из-за чего автомобилисты все чаще опасаются использования таких запчастей сервисами.