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В Индии запустят летающее такси

Первое в Индии воздушное такси e200 совершит дебютный полет через 7-8 месяцев, начав тем самым новую эру городской мобильности не только в Индии, но и по всему миру, заявил основатель компании ePlane Сатья Чакраварти изданию News18.

В рамках индийского проекта создания воздушного такси была поставлена задача преодолеть серьезные технические и логистические проблемы и создать компактный и эффективный вид аэротакси, способный преодолевать сложности городских ландшафтов Индии.

«Нам пришлось сделать аэротакси очень компактным, чтобы оно могло приземляться в ограниченном пространстве и летать в переполненном другими объектами воздушном пространстве Индии. Мы хотим преодолевать короткие расстояния несколько раз, прежде чем зарядить аккумулятор», - рассказал Чакраварти.

По его словам, несмотря на сложности, компания ePlane добилась значительных результатов в создании аэротакси, включая успешные испытательные полеты прототипа e50, пишет РИА Новости. Подробно описывая функции безопасности e200, Чакраварти выделил несколько уровней спасательных систем, направленных на защиту пассажиров в различных сценариях, включая парашюты и надувные лодки для обеспечения мягкой посадки в случае чрезвычайной ситуации. Кроме того, аэротакси способно сохранять подъемную силу и устойчивость даже в неблагоприятных условиях.

По предположению основателя компании стоимость услуг воздушного такси будет всего вдвое выше чем у традиционных сервисов такси, таких как Uber. Что касается выхода проекта за пределы Индии, глава ePlane также предсказал глобальный резонанс технологии e200, назвав ее доступность и удобство эксплуатации конкурентными преимуществами на международных рынках.

Разработкой воздушного такси также занимались компании Airbus, Intel, Lilium Aviation, Uber, стартапы Google - Zee.Aero и Kitty Hawk, а также резидент российского технопарка «Сколково» - стартап Bartini.