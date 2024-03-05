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АвтоМир / За рулём

Литва приступает к конфискации автомобилей с российскими номерами

11.03.2024 10:48|ПсковКомментариев: 0

Автомобили с российскими регистрационными номерами в Литве должны с понедельника либо перерегистрироваться на литовские, либо покинуть территорию страны. В противном случае такие автомобилисты будут считаться нарушившими положения законодательства и подлежать ответственности по статьей 515 кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей штраф и конфискацию машины, сообщила пресс-служба литовской таможни.

Исключение составят автомобили, следующие транзитом в Калининградскую область и из нее. Они смогут находиться в Литве в течение 24 часов, при этом в такой машине обязательно должен находиться владелец, иначе транспортное средство не пропустят в страну, пишет РИА Новости.

В Москве заявили, что Россия ответит Литве, если она начнет конфисковывать автомобили с российскими номерами.

«Если данное решение Вильнюса будет реализовано, то его можно будет расценить только как грубейший акт грабежа на государственном уровне. Без ответа подобные дискриминационные действия, разумеется, не останутся», — сказали в МИД.

Также в министерстве рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны.

В сентябре Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, россияне не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и на короткий срок.

Теги: #Литва
Источник: Псковская Лента Новостей
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