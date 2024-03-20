←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё За рулём 20.03.2024 07:000 Водителей предупредили, кому следует поменять права с 1 апреля 25.03.2024 08:290 Великолукского водителя могут лишить права управления автомобилем из-за эпилепсии 23.03.2024 20:301 Автоэксперт назвал машины, которые стали некачественными 22.03.2024 08:571 Спрос на таксистов в Псковской области вырос на 52% — аналитики 22.03.2024 08:380 Оборудовать все парковки электрозаправками требуют петербургские депутаты 20.03.2024 10:280 Законопроект об отмене транспортного налога с 2025 года внесли в Госдуму
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

Великолукского водителя могут лишить права управления автомобилем из-за эпилепсии

25.03.2024 08:29|ПсковКомментариев: 0

Великолукского водителя могут лишить права управления автомобилем из-за эпилепсии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Прокуратура установила, что великолучанину выдали водительское удостоверение на право управления автомобилем, которое на момент ведомственной проверки являлось действительным. По информации Великолукской межрайонной больницы, водитель страдает эпилепсией, что является противопоказанием к управлению транспортными средствами. 

Прокурор Великих Лук потребовал суд лишить мужчину права управления транспортным средством.

Теги: #водительское удостоверение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Поменяли ли вы зимнюю резину на летнюю?
В опросе приняло участие 257 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
25.03.2024, 13:310 Daewoo Nexia лишилась бампера после столкновения с «Нивой» в Пскове 25.03.2024, 12:490 За выходные дни на дорогах Псковской области никто не пострадал 25.03.2024, 10:100 Автомобиль горел в Новосокольниках из-за небезопасных огневых работ 25.03.2024, 10:000 Движение на участке улицы Максима Горького в Пскове ограничили на два дня
25.03.2024, 08:320 Асфальт просел на улице Леона Поземского в Пскове 25.03.2024, 08:290 Великолукского водителя могут лишить права управления автомобилем из-за эпилепсии 23.03.2024, 21:490 Пяти полос на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой в Пскове пока не будет 23.03.2024, 20:301 Автоэксперт назвал машины, которые стали некачественными
22.03.2024, 16:480 Опоры моста начали монтировать на Северном обходе Пскова 22.03.2024, 12:120 Движение автомобилей ограничат на участке улицы Максима Горького в Пскове 25-26 марта 22.03.2024, 11:450 «Автомир на ПЛН»: Семиместный Geely Okavango 22.03.2024, 08:571 Спрос на таксистов в Псковской области вырос на 52% — аналитики
22.03.2024, 08:380 Оборудовать все парковки электрозаправками требуют петербургские депутаты 22.03.2024, 07:401 Уборку улиц Пскова после весны продолжают сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» 21.03.2024, 22:020 Автомобиль протаранил забор церкви в Пскове 21.03.2024, 21:133 Лесовозы разбили дорогу в псковскую деревню. ВИДЕО
21.03.2024, 21:000 Псковских курсантов призвали соблюдать требования дорожной безопасности 21.03.2024, 18:450 В России по нацпроекту отремонтируют около 2,5 тысячи километров дорог к образовательным учреждениям 21.03.2024, 14:280 Сотрудники полиции в Псковской области сопроводили роженицу в перинатальный центр 21.03.2024, 11:540 Отменен заезд автобуса по маршруту №4 в псковский аэропорт
21.03.2024, 11:070 В Пскове продлили ограничение движения автомобилей на участке улицы Крупской 21.03.2024, 10:540 Автомобиль Volkswagen загорелся в Невеле из-за проблем с проводкой 20.03.2024, 18:381 Водитель BMW X5 погиб в аварии на трассе Р-23 в Ленобласти 20.03.2024, 17:490 В Пскове маршрутный автобус при перестроении столкнулся с легковым автомобилем
20.03.2024, 17:100 Порховское предприятие «Водоканал» заплатит штраф за отклонившийся от нормы люк 20.03.2024, 16:550 Второй этап ремонта улицы Юбилейной начался в Пскове 20.03.2024, 15:330 Два автомобиля столкнулись на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова в Пскове 20.03.2024, 15:100 Серийного вора удалось задержать полицейским в Пскове
20.03.2024, 10:280 Законопроект об отмене транспортного налога с 2025 года внесли в Госдуму 20.03.2024, 09:150 Траты россиян на новые авто в феврале выросли на треть 20.03.2024, 07:000 Водителей предупредили, кому следует поменять права с 1 апреля 19.03.2024, 20:200 Скорость движения в направлении Пскова 20 марта ограничат на трассе Р-23
19.03.2024, 18:510 Привокзальная площадь псковского аэропорта закрывается для автотранспорта 19.03.2024, 09:300 В России с 1 апреля меняются правила сдачи экзаменов на права 18.03.2024, 18:140 Нетрезвых водителей установили в Псковской области на прошедших выходных 18.03.2024, 17:150 «ГорДозор»: Безопасность пешеходов. Какие положения ГОСТа стали обязательными? ВИДЕО
18.03.2024, 17:100 Дорожники приступят к поверхностной обработке на трассе М-9 в Псковской области 18.03.2024, 14:160 Водитель отсудил у администрации Печорского округа деньги за повреждение автомобиля упавшим деревом 18.03.2024, 14:090 Последствия весеннего снегопада в Пскове устраняют сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» 18.03.2024, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Безопасность пешеходов. Какие положения ГОСТа стали обязательными?
18.03.2024, 12:250 Пьяный водитель врезался в бордюр в Пскове 18.03.2024, 11:310 Автомобиль Kia Ceed горел на Завеличье 18.03.2024, 10:330 Сбитый в Пскове велосипедист скончался в больнице 18.03.2024, 08:580 «Противостояние зимы и весны»: снег выпал Пскове
18.03.2024, 08:001 Движение транспорта тяжелее 8 тонн ограничили в Пскове до 16 апреля 17.03.2024, 16:400 Возобновился капремонт дороги Ущицы – Великие Луки 16.03.2024, 17:000 Подрядчика для ремонта участка улицы Ипподромной выбирают в Пскове 16.03.2024, 13:400 Велосипедиста сбили на улице Рокоссовского в Пскове
16.03.2024, 13:200 Нетрезвый сельчанин передвигался на мопеде в Гдовском районе 15.03.2024, 20:400 Нетрезвого водителя остановили в Пскове 15.03.2024, 19:400 Автосоюз попросил расширить программу льготного автокредитования 15.03.2024, 19:000 Скорость движения транспорта ограничат на трассе Р-23 16 марта
15.03.2024, 15:190 Полосу для движения транспорта закроют на участке улицы Красноармейской в Пскове с 18 марта 15.03.2024, 14:160 Правила проведения экзамена на водительские права изменят с 1 апреля 15.03.2024, 13:570 Новые фонари установили на улице Молодых Патриотов в Пушкинских Горах 15.03.2024, 10:372 Псковичка оплатила 60 штрафов за превышение скорости почти на 40 тысяч рублей
15.03.2024, 09:240 Полив дорог начали проводить на псковских улицах 15.03.2024, 07:371 В России могут отключить до 70% дорожных камер 14.03.2024, 20:450 Директор и сотрудник опочецкого филиала «Псковавтодора» погибли в ДТП 14.03.2024, 16:371 Водитель автомобиля, лишившегося колеса из-за провала асфальта в Пскове, отказался от оформления ДТП
14.03.2024, 16:110 Интерактив: Показательное ДТП 14.03.2024, 11:580 Федеральные трассы в Псковской области подготовили к паводкам 13.03.2024, 20:400 Скорость движения ограничат на участке трассы в сторону Петербурга 13.03.2024, 18:330 Количество техники для уборки улиц увеличат в Пскове
13.03.2024, 18:270 Стать геодезистом и машинистом трактора предлагает «Псковавтодор» 13.03.2024, 16:480 Период прекращения движения по участку улицы Крупской в Пскове продлили до 22 марта 13.03.2024, 12:560 Колесо оторвало у автомобиля из-за провала асфальта в Пскове 13.03.2024, 11:000 Более 20 км дорог к медучреждениям отремонтируют в Псковской области в этом году
13.03.2024, 10:551 Дело возбудили по факту ДТП в Пустошке, в результате которого погиб хирург 13.03.2024, 09:100 С автовладельцев потребовали доплатить 300-840 тысяч утильсбора за импортные машины 13.03.2024, 08:430 Новый автобусный маршрут №21 запустят в Пскове в апреле 12.03.2024, 21:400 Очевидцев смертельного ДТП с автобусом ищут в Великолукском районе
12.03.2024, 20:400 Скорость движения транспорта ограничат на участке трассы Р-23 в сторону Петербурга 12.03.2024, 14:490 В Пскове водитель автомашины наехал на пешехода во дворе 12.03.2024, 13:231 Нетрезвого водителя Audi остановили в Пскове 12.03.2024, 12:230 Великолучанин заплатит почти миллион рублей за хранение задержанного автомобиля в Евпатории
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.