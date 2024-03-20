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Великолукского водителя могут лишить права управления автомобилем из-за эпилепсии

Великолукского водителя могут лишить права управления автомобилем из-за эпилепсии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Прокуратура установила, что великолучанину выдали водительское удостоверение на право управления автомобилем, которое на момент ведомственной проверки являлось действительным. По информации Великолукской межрайонной больницы, водитель страдает эпилепсией, что является противопоказанием к управлению транспортными средствами.

Прокурор Великих Лук потребовал суд лишить мужчину права управления транспортным средством.