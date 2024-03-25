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Кабмин поддержал проект, который продлевает для водителей срок обжалования штрафов

Правительство РФ поддержало законопроект главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова (ЛДПР), которым предлагается дать право водителям обжаловать постановления о нарушении ПДД в течение не 10 суток, а 10 календарных дней, чтобы крайний срок обжалования не приходился на праздничный период.

Документ предлагает внести изменения в статью 30.3 КоАП РФ, по которым жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления, пишет ТАСС. В настоящее время, если последний день срока обжалования выпадает на нерабочий день, то он не переносится на первый после него рабочий день, объясняет Нилов.

«Законопроект направлен на обеспечение гарантий права лиц, привлеченных к административной ответственности, на обжалование постановлений по делам об административных правонарушениях. Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе. Правительство РФ поддерживает законопроект», - говорится в документе.