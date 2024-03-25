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Исследование показало рост трат россиян на подержанные авто в феврале

Россияне в феврале 2024 года потратили на покупку подержанных машин 454,3 млрд рублей. Об этом сообщается в совместном исследовании «Открытие авто» и агентства «Автостат».

Согласно результатам исследования, это на 22% больше, чем в январе (371,9 млрд рублей), и на 19% превышает результат годичной давности (в феврале 2023 года - 382,3 млрд рублей), пишет ТАСС.

Россияне стали тратить меньше денег на автомобили в возрасте до пяти лет. Так, в конце зимы на них ушло 116,6 млрд рублей, что составляет 25,7% от общей суммы. При этом в феврале 2023 года их доля в финансовой емкости была равна 32,6%. Таким образом, за год она сократилась с одной трети до четверти.

В то же время заметно выросла доля трат на «старые» машины (от 10 лет и старше) - с 35,2% (в феврале 2023 года) до 41,2% (в феврале 2024). На них было потрачено 187 млрд рублей. Оставшиеся 150,7 млрд рублей ушли на автомобили в возрасте от пяти до девяти лет включительно. За год их доля немного увеличилась - с 32,2% до 33,2%.

Китайские автомобили снова показали самый лучший рост в разрезе финансовой емкости рынка. В последний месяц зимы 2024 года жители РФ купили 11,2 тыс. б/у китайских автомобилей на сумму 15,3 млрд рублей. При этом в деньгах «китайцы» выросли в 2,5 раза к февралю 2023 года. Впрочем, их доля в структуре затрат на «вторичке» пока остается наименьшей - 3,4%. Но это уже вдвое больше, чем год назад (1,6% в феврале 2023 года).

Лидерство по затратам сохраняют подержанные машины европейских и японских брендов. В феврале на покупку «европейцев» было потрачено 163,6 млрд рублей, а на «японцев» - 143,2 млрд рублей. Как итог, суммарно это составило порядка 70% от всей суммы денег. Покупка автомобилей с пробегом корейских марок обошлась в 65,4 млрд рублей, российских - в 40,6 млрд рублей, американских - в 25,7 млрд рублей.

По объемам рынка лидируют б/у машины отечественных марок. В конце зимы их купили в количестве 112,2 тыс. единиц. На втором месте - подержанные автомобили японских брендов (105,8 тыс. штук), которым уступают европейские марки (87,9 тыс. штук).