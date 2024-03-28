АвтоМир / За рулём

Иностранцы должны будут заново сдавать экзамены на права в России

С 1 апреля водительские удостоверения иностранных граждан можно будет обменять на российские, заново сдав экзамен, следует из изменений в ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Теперь выданные в других странах права будут считаться действительными только в течение года после получения их владельцем гражданства РФ или вида на жительство в России, пишут «Известия».

Для замены прав категорий «М», «А», «В» и подкатегорий «А1», «В1» иностранцам достаточно будет сдать теоретический экзамен, а для обмена национальных прав на грузовики и автобусы («С» и «D») — и теорию, и практику.

«Указанные требования не распространяются в отношении граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Обмен национальных водительских удостоверений республик Абхазии, Казахстана, Киргизии и Южной Осетии будет осуществляться после сдачи теоретического экзамена, а удостоверений Республики Беларусь — без них, пояснила она.