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В России могут ввести обязательный госреестр для учета электросамокатов

Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) предлагают включать в обязательный государственный реестр для их учета. Это следует из текста законопроекта, концепция которого обсуждалась на рабочей группе по законодательному регулированию использования СИМ с участием депутатов, представителей Минтранса, Минпромторга РФ и бизнеса.

В случае принятия законопроекта предполагается, что он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

«Ведение федерального государственного реестра средств индивидуальной мобильности осуществляется в целях постановки на учет средств индивидуальной мобильности. Постановка на учет средств индивидуальной мобильности, принадлежащих юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям либо физическим лицам, является обязательной», - говорится в тексте законопроекта.

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Законопроектом предлагается создать такой реестр для обеспечения контроля за соблюдением ПДД водителями электросамокатов, а также в целях «дальнейшего развития механизма осуществления контроля, надзора, учета и управления движением СИМ», пишет ТАСС. Предполагается, что учету будут подлежать все средства индивидуальной мобильности, кроме тех СИМ, которые подпадают под понятие «товар». Владельцы СИМ в случае принятия законопроекта должны будут обратиться к оператору реестра для постановки на учет в течение 10 дней после приобретения прав на него. Это предлагается делать в электронной форме через портал госуслуг. Ведение самого реестра также будет проходить в электронной форме.

Законопроектом предлагается включать в реестр следующие сведения: данные о СИМ, учетный номер, идентификационный номер, год выпуска, марка и модель электросамоката, его масса, дата внесения в реестр, сведения о владельце. Постановка средства индивидуальной мобильности на учет сопровождается присвоением ему учетного номера.

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В случае юридических лиц к сведениям о владельце предлагают относить полное и сокращенное наименование организации, основной государственный регистрационный номер записи в Едином госреестре юридических лиц, код причины постановки на учет в налоговом органе, ИНН, адрес регистрации. В случае индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, ИНН, СНИЛС, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации. Если речь о гражданине, то в реестр планируют включать фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, ИНН, номер паспорта, СНИЛС, адрес регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания.