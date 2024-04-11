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Минздрав предложил обновить состав автомобильной аптечки

Минздрав России предложил обновить требования к комплектации автомобильной аптечки, добавив туда в том числе спасательное одеяло, старые аптечки можно будет использовать до конца их срока годности, но не позднее 31 декабря 2025 года, соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить прилагаемые требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)», - говорится в проекте документа.

Согласно документу, в аптечку будут входить маска, перчатки, маска для сердечно-легочной реанимации, жгут, бинт, марлевая салфетка, лейкопластырь, спасательное одеяло, ножницы.

Предполагается, что приказ вступит в силу 1 сентября 2024. При этом, аптечки, произведенные до вступления приказа в силу, можно будет применять до истечения их срока годности, но не позднее 31 декабря 2025 года.