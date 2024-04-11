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В России могут ввести короткий полис ОСГОП для таксистов

Банк России рассматривает возможность ввести короткий полис ОСГОП (договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика пассажиров) для таксистов, стоимость полиса будет от 1,4 тысячи рублей до 5,4 тысячи в год, сказал директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов.

«Мы опубликовали проект указания по ОСГОП, в соответствии с этим указанием цена годового полиса для таксиста будет от 1,4 тысячи рублей до 5,4 тысячи рублей. Мы ожидаем, что это - нормальный работающий инструмент. Мы готовы вести диалог, чтобы сделать короткий полис по ОСГОП», - сказал он на круглом столе в Совете Федерации РФ «О проблемах и перспективах обязательного страхования при осуществлении коммерческих перевозок».

Поправки к закону об ОСАГО, разрешающие оформлять краткосрочные полисы обязательной «автогражданки» сроком от одного дня до трех месяцев, вступили в силу 2 марта, пишет РИА Новости.

Согласно закону, краткосрочный договор ОСАГО вступает в силу через три дня после предоставления страховщику документов, необходимых для его заключения, если им не установлен более короткий срок вступления в силу. Одновременно вводится запрет на изменение срока действия договора ОСАГО любого вида.