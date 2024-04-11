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Сергей Вострецов поддержал запрет на прокат и аренду электросамокатов в Петербурге

Глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов поддержал запрет на прокат и аренду электросамокатов в Санкт-Петербурге. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Петербурге жители провели встречу инициативной группы, выступающую против электросамокатов в городе. Чтобы вынести этот вопрос на городской референдум, потребовалось собрать по меньшей мере 300 подписей. Встреча инициативной группы прошла на Кирочной.

«Абсолютно правильное решение. Если кому-то очень хочется, пусть покупает свой самокат и сам несет полную ответственность. Люди намного бережнее и ответственнее относятся к своему имуществу. Также они несут единоличную ответственность в случае ЧП. А прокатные самокаты - это великий соблазн, на них гоняют как подростки, так и выпившие. Большинство трагедий именно с арендованными самокатами. И туристов пугают, и автомобилистов подставляют - это просто ужас», - прокомментировал Сергей Вострецов.