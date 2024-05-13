АвтоМир / За рулём

За скрытие или видоизменение автомобильных номеров предлагают лишать прав на срок до 1,5 лет

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник одобрила проект закона об усилении административной ответственности за применение материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных автомобильных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть.

Соответствующий проект отзыва включен в повестку заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности 13 мая.

«Правительство РФ поддерживает законопроект», - сообщил «Интерфаксу» знакомый с ситуацией источник.

Согласно документу, о котором доложил представитель МВД, законопроект направлен на ужесточение административной ответственности за управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть.

Сейчас штраф за подобное составляет 5 тысяч рублей или же нарушителю может грозить лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

Проект закона предлагает за применение таких устройств лишать водительских прав на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств.

Лишать на такой же срок прав предлагается за повторное управление автомобилем без государственных регистрационных знаков или же с видоизмененными либо скрытыми с применением устройств или материалов номеров.

Кроме того, в документах к законопроекту указывается ,что государственно-правовое управление президента РФ принципиальных возражений правового характера по законопроекту не имеет.