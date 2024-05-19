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Автоэксперт поделился способами сделать машину неинтересной для угонщиков

Как защитить автомобиль от угона, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

В большинстве случаев шансы вернуть угнанный автомобиль владельцу практически равны нулю, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его словам, преступники научились обходить даже самые сложные системы безопасности, а похищенные машины они зачастую продают не целиком, а разбирают на запчасти.

Но снизить привлекательность автомобиля для угонщиков можно, отметил эксперт.

Так, по словам Яна Хайцеэра, угонщики не любят машины с индивидуальными признаками.

«Набиваются специальным устройством идентификационные номера на разные части автомобиля – это делает и машину в целом, и запчасти менее ликвидными с точки зрения угонщика. Также любое нестандартное оформление машины, например, аэрография, делает ее менее интересной для угонщика. Это уже приметная машина, в тот момент, когда ее будут угонять, это будет заметно, в потоке она тоже выделяется, поэтому преступники не выбирают в качестве жертвы именно такой автомобиль», – пояснил автоэксперт.

Он посоветовал автовладельцам быть внимательнее и не облегчать жизнь угонщикам своей беспечностью, пишет радио Sputnik.

«Часто можно видеть, как люди, расплачиваясь на кассе, достают кошелек, а ключи, которые у них в руках, на время кладут в сторону – так делать не нужно. Также надо быть внимательными владельцам машин с системой дистанционного запуска – она облегчает возможность угона. На некоторых моделях современных автомобилей установлен бесключевой доступ, в этом случае желательно для обеспечения безопасности положить ключи в специальный чехол, который делает невозможным сканирование кода», – объяснил Хайцеэр.

И, разумеется, не нужно пренебрегать страховкой, добавил эксперт.

«Мы все смотрели фильм "Берегись автомобиля". Из него понятно, что застраховать машину – самый верный способ вернуть в случае угона если не автомобиль, то деньги», – заключил Ян Хайцеэр.