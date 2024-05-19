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Мошенники создали свыше 200 сайтов для обмана желающих получить водительские права

В Сети развернулась мошенническая кампания, цель которой привлечь желающих незаконно получить водительские права, сообщил руководитель группы по защите от фишинга компании F.A.C.C.T. Иван Лебедев. По его словам, аферисты предлагают быстро и надежно сделать удостоверения для управления мотоциклом, легковым автомобилем, грузовиком и даже парусным судном. Специалисты выявили уже более 200 подобных ресурсов, уточнил эксперт.

Фишинговая кампания нацелена на жителей многих крупных городов — Москву, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Ярославль, Воронеж и других.

«Каждый ресурс создается и именуется под определенный город и называется определенной фейковой компанией. Например: "Чтобы купить легальные права в Москве, обращайтесь в компанию MosPrava", или "Для приобретения водительских прав в Волгограде, свяжитесь с компанией VolPrava"», — сообщил Иван Лебедев.

Мошенники позиционируют себя как солидную компанию, через которую можно без лишних хлопот получить документ «за три дня». В том числе обещают решить проблемы водителей, лишенных прав — с помощью дубликатов, документов с ошибкой, зеркальных, поддельных прав, пишут «Известия».

Чтобы убедить пользователей в солидности компании, мошенники указывают на сайте в качестве партнеров государственные ведомства: Госавтоинспекцию, автоконцерн BMW и крупные страховые компании.

«Попадая на сайт, жертва сталкивается с социальной инженерией и маркетинговыми приемами. На ресурсах размещены статьи "Почему сдать на права с первого раза получается только у 5%" или "Почему получение прав самостоятельно через автошколу — мучительный процесс", а дальше пользователю рассказывают, как купить права быстро и с гарантией», — пояснил Лебедев.

Если человек соглашается на участие в афере, чем и является желание получить водительское удостоверение в обход закона, он отправляет заявку на сайте «солидной компании», где должен указать свои ФИО, телефон, загрузить фото и копию паспорта.

После этого появляется информация, что с ним свяжутся. Этого не происходит, а злоумышленники получают данные и копию паспорта жертвы, которые могут быть использованы для дальнейших мошеннических схем. Например, используя данные, можно взять на человека кредит или заем.