←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё За рулём 03.06.2024 11:160 Пьяный мужчина проник на автобазу областного правительства и разбил несколько премиальных внедорожников 03.06.2024 11:160 Пьяный мужчина проник на автобазу областного правительства и разбил несколько премиальных внедорожников 02.06.2024 18:400 Автоюрист поделился неочевидным штрафом на 180 тысяч рублей 31.05.2024 10:300 Фотофакт: Пешеходный переход огородили у Ледового дворца в Пскове 30.05.2024 20:030 Движение транспорта запретят на нескольких улицах в Пскове из-за реконструкции сетей теплоснабжения 29.05.2024 07:000 Мошенники создали свыше 200 сайтов для обмана желающих получить водительские права
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

Пьяный мужчина проник на автобазу областного правительства и разбил несколько премиальных внедорожников

03.06.2024 11:16|ПсковКомментариев: 0

В Магадане пьяный мужчина проник на автобазу областного правительства и разбил несколько внедорожников премиум-класса. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону, 34-летнего злоумышленника оперативно нашли и задержали.

Нетрезвый мужчина пытался выехать из гаражного бокса на трех внедорожниках поочередно, однако, не справившись с управлением, сделать этого не смог. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 УК РФ (угон).

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Также в полиции уточнили, что несколькими днями ранее гражданин похитил со склада в областном центре кошелек с банковскими картами, а затем совершил покупку на сумму 1600 руб. После этого в отношении магаданца возбудили еще одно уголовное дело по статье о краже.

После инцидента руководство автобазы правительства Магаданской области организовало внутреннюю проверку, чтобы выяснить, как именно мужчина смог проникнуть в гараж.

«Будет установлена степень виновности сотрудников, которые не обеспечили должный контроль за деятельностью охранного предприятия», – сообщили в региональном Минтрансе. Все разбитые авто были застрахованы. Ущерб будет возмещен в соответствии с договором охранного агентства, предоставляющего услуги автобазе.

Судя по кадрам, попавшим в соцсети с места событий, магаданец ухитрился разбить три внедорожника Toyota Land Cruiser. Стоимость одного такого автомобиля сейчас начинается от 4 млн рублей, уточняет РБК.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Одобряете ли вы запрет разворота на площади Ленина при движении с Ольгинского моста?
В опросе приняло участие 80 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
03.06.2024, 11:160 Пьяный мужчина проник на автобазу областного правительства и разбил несколько премиальных внедорожников 03.06.2024, 09:550 Свыше полутора тысяч нарушений пресекли на псковских дорогих за неделю 02.06.2024, 20:400 Два кроссовера столкнулись на перекрестке Рижского проспекта и улицы Балтийской в Пскове 02.06.2024, 18:400 Автоюрист поделился неочевидным штрафом на 180 тысяч рублей
02.06.2024, 13:000 Мужчина без ключей завел автомобиль в Великих Луках и лишился свободы 02.06.2024, 11:590 Land Cruiser и Chevrolet столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове 01.06.2024, 21:410 Три человека пострадали в результате опрокидывания Mitsubishi на дороге Остров - Новоржев 01.06.2024, 21:350 Водителя госпитализировали после наезда на дерево в Великолукском районе
01.06.2024, 20:500 Автомобиль вылетел в кювет в результате ДТП на Завеличье 01.06.2024, 20:180 Коммунальные службы устраняют последствия урагана в Пскове 01.06.2024, 19:480 «Все плывут»: улицы Пскова затопило ливнем 01.06.2024, 19:400 Массовые проверки проведут сотрудники Госавтоинспекции в Пскове
01.06.2024, 18:280 Часть улицы Звездной в Пскове затопило из-за ливня 01.06.2024, 16:090 Водитель Volkswagen попал в реанимацию после столкновения с фурой в Великолукском районе 01.06.2024, 09:192 В Пскове 12-летнюю девочку высадили из автобуса поздним вечером посреди дороги 31.05.2024, 17:171 Один человек травмирован и две автомашины повреждены в столкновении с лосем в Псковском районе. ФОТО
31.05.2024, 14:050 Полив дорог Пскова проводят работники «СитиИнвестГрупп» 31.05.2024, 11:280 Трактор горел в Новоржеве 31.05.2024, 10:300 Фотофакт: Пешеходный переход огородили у Ледового дворца в Пскове 31.05.2024, 10:190 В Госдуме предложили ввести скидку на кредиты семьям с детьми
30.05.2024, 20:030 Движение транспорта запретят на нескольких улицах в Пскове из-за реконструкции сетей теплоснабжения 30.05.2024, 19:150 Более 7 километров автомобильной дороги Остров – Новоржев отремонтируют в 2024 году 30.05.2024, 15:210 Движение транспорта на время велосоревнований ограничат в Пскове 15 июня 30.05.2024, 14:211 Парковку могут запретить в междворовом проезде на Завеличье
30.05.2024, 12:390 Автомобиль опрокинулся на трассе в Дновском районе 30.05.2024, 11:500 В Пскове проведут ремонт проезда вдоль дома №1 по улице Киселева 30.05.2024, 10:420 Движение по двум дорогам прекратят на время Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 30.05.2024, 10:180 Молния «убила» светофор в Пскове
30.05.2024, 10:010 Реверсивное движение ввели на трассе под Островом 29.05.2024, 16:220 Названы автомобили с пробегом, которые можно продать за один день 29.05.2024, 14:231 Ремонт дороги картами проводят на улице Калинина в Пскове 29.05.2024, 12:450 Два автомобиля не разъехались на круговом перекрестке на Запсковье
29.05.2024, 12:210 Порядка 30 единиц дорожной техники хотят закупить в Псковской области 29.05.2024, 11:380 Законопроект о размещении инфраструктуры связи вдоль автодорог внесли в Госдуму 29.05.2024, 10:230 Автомобиль подожгли в Дно 29.05.2024, 07:000 Мошенники создали свыше 200 сайтов для обмана желающих получить водительские права
28.05.2024, 20:500 Псковавтодор приступил к асфальтированию автомобильной дороги Гверстонь-Крупп-Кулье 28.05.2024, 20:300 О модели поведения на дорогах детей-пешеходов рассказали полицейские в Великих Луках 28.05.2024, 19:400 Скорость движения ограничат на трассе Р-23 для проведения ремонтных работ 29 мая 28.05.2024, 18:400 Госдума ввела штрафы за принудительную высадку инвалидов I группы из транспорта
28.05.2024, 17:450 Девочка в возрасте менее месяца пострадала в ДТП в Пскове 28.05.2024, 15:040 ГИБДД вновь переименована в Госавтоинспекцию 28.05.2024, 14:380 В Невельском округе грузовик насмерть сбил велосипедиста. ФОТО 28.05.2024, 12:220 Первая опора моста в виде большой арки появилась на Северном обходе Пскова
27.05.2024, 20:450 Шесть дворов многоквартирных домов отремонтировали в Кунье 27.05.2024, 20:200 Общественники отметили умелую организацию работы отдела Госавтоинспекции в Пскове 27.05.2024, 19:200 Комитет Госдумы одобрил проект о штрафах за пьяную езду на электросамокатах 27.05.2024, 17:450 Великолучанин сел за руль нетрезвым и попался полицейским
27.05.2024, 16:350 Железнодорожный переезд по улице Мелиораторов в Великих Луках будет закрыт с 30 на 31 мая 27.05.2024, 16:020 Более 20 человек пострадали в авариях на псковских дорогах за неделю 27.05.2024, 14:291 Причиной ДТП на улице Коммунальной в Пскове стал проезд на запрещающий сигнал светофора 27.05.2024, 14:101 «ГорДозор»: Итоги заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения. ВИДЕО
27.05.2024, 13:360 Автомобили Ford и Renault столкнулись на улице Коммунальной в Пскове 27.05.2024, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» об итогах заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения 27.05.2024, 12:291 Барьерные ограждения мостов окрашивают в Пскове 27.05.2024, 10:531 Ещё одна «библиотечная» автобусная остановка появилась в Пскове
27.05.2024, 10:390 Автомобили Hyundai и Kia горели ночью на Завеличье 27.05.2024, 10:340 Псковская область получит 750 млн рублей на обновление автобусного парка  27.05.2024, 10:000 Внедорожник, микроавтобус и автодом перевернулись на трассе «Псков» 27.05.2024, 09:290 Автоэксперт поделился способами сделать машину неинтересной для угонщиков
27.05.2024, 00:300 В Новосокольническом районе ВАЗ оказался в кювете на закруглённом участке дороги 26.05.2024, 17:323 В Пскове водитель Kia сбил ребенка на самокате 25.05.2024, 22:560 Медики из Пскова стали очевидцами ДТП в Ленобласти и оказали помощь пострадавшим 25.05.2024, 21:000 Нетрезвого водителя ВАЗа остановили полицейские в Пскове
25.05.2024, 18:560 Глава Минцифры назвал сроки появления беспилотных автомобилей в РФ 25.05.2024, 17:320 «Паровозик из трёх машин» образовался на Завеличье 25.05.2024, 16:290 Женщина и два ребенка пострадали в результате ДТП в Островском районе 25.05.2024, 09:190 Два автомобиля не разъехались на Рижском проспекте в Пскове
24.05.2024, 18:343 Названы шесть новых автомобилей, которые появятся в России летом 24.05.2024, 17:480 Дорожные работы в муниципалитетах Псковской области продолжает «Псковавтодор» 24.05.2024, 16:130 Асфальт обновили на железнодорожном переезде на улице Вокзальной в Пскове 24.05.2024, 16:060 Отдельную фазу для пешеходов планируют выделить на пересечении улиц Коммунальной и Народной
24.05.2024, 15:372 Схему движения около нового парка развлечений в Пскове планируют изменить 24.05.2024, 15:310 Волонтеров приглашают для обеспечения безопасности на ралли «Псков 2024» 24.05.2024, 14:270 Дополнительные парковочные места для туристических автобусов вблизи псковских отелей обустраивать не планируется 24.05.2024, 14:070 Социальную рекламу о безопасности дорожного движения планируют запустить в псковских автобусах
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.