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Пьяный мужчина проник на автобазу областного правительства и разбил несколько премиальных внедорожников

В Магадане пьяный мужчина проник на автобазу областного правительства и разбил несколько внедорожников премиум-класса. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону, 34-летнего злоумышленника оперативно нашли и задержали.

Нетрезвый мужчина пытался выехать из гаражного бокса на трех внедорожниках поочередно, однако, не справившись с управлением, сделать этого не смог. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 УК РФ (угон).

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Также в полиции уточнили, что несколькими днями ранее гражданин похитил со склада в областном центре кошелек с банковскими картами, а затем совершил покупку на сумму 1600 руб. После этого в отношении магаданца возбудили еще одно уголовное дело по статье о краже.

После инцидента руководство автобазы правительства Магаданской области организовало внутреннюю проверку, чтобы выяснить, как именно мужчина смог проникнуть в гараж.

«Будет установлена степень виновности сотрудников, которые не обеспечили должный контроль за деятельностью охранного предприятия», – сообщили в региональном Минтрансе. Все разбитые авто были застрахованы. Ущерб будет возмещен в соответствии с договором охранного агентства, предоставляющего услуги автобазе.

Судя по кадрам, попавшим в соцсети с места событий, магаданец ухитрился разбить три внедорожника Toyota Land Cruiser. Стоимость одного такого автомобиля сейчас начинается от 4 млн рублей, уточняет РБК.