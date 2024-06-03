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Эксперт рассказал, какие предметы опасно оставлять в машине летом

Какие предметы могут стать причиной пожара, если оставить их летом в автомобиле или на подоконнике, объяснил руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев.

Температура воздуха в салоне машины летом может достигать 50-60 градусов, если все окна закрыты и кондиционер выключен, отметил руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев. В таких условиях причиной возгорания может стать любой источник питания, зажигалка или телефон, предупредил эксперт.

«Безопасная температура для зажигалки, аккумуляторной батареи, пауэрбанка или телефона – максимум 23-25 градусов. Если она поднимается выше, эти устройства начинают нагреваться, в них происходит химическая реакция, которая может привести к возгоранию. Пауэрбанк, например, может выделять водород, который является очень сильным взрывчатым веществом. При его соприкосновении с кислородом в окружающей среде образуется так называемый гремучий газ, что может приводить к разрушительным последствиям. То есть помимо пожара может быть еще и взрыв. То же самое относится к аккумуляторным батареям», – уточнил Сергей Победоносцев.

Опасность могут представлять также емкости с газом и любые баллончики, которые находятся под давлением, пишет радио Sputnik со ссылкой на эксперта.

«При высокой температуре происходит расширение и увеличение давления в газовом баллоне. Он лопается, газ заполняет все пространство, и достаточно малейшей искры, малейшей линзы, которая воспламенит эту субстанцию, чтобы возник пожар. Взрывоопасны любые баллончики, которые находятся под давлением, даже если это просто дезодорант или освежитель воздуха. В перцовом баллончике, например, в качестве вытеснителя находится закись азота, которая имеет горючие свойства. При нагревании этот газ расширяется, и баллончик, который сделан из тонкостенной алюминиевой фольги, лопается. Это очень опасно», – подчеркнул Сергей Победоносцев.

Держать такие предметы на подоконнике, под прямыми солнечными лучами, тоже не рекомендуется, сказал эксперт. Кроме того, следует убирать в тень пластиковые бутылки, добавил он.

«Если вы оставляете на подоконнике пластиковые бутылки, заполненные водой, то вода может собрать лучи в одной точке, действуя как увеличительное стекло. И если в этой точке температура превысит критическую для того или иного материала – например, для деревянного подоконника, – может начаться тление, потом открытое горение и, соответственно, пожар. Также современные дома оборудованы двухкамерными стеклопакетами, которые действуют в качестве двояковыпуклой линзы, что может сконцентрировать солнечный луч в одной точке и поджечь предметы, оставленные на подоконнике», – предостерег Сергей Победоносцев.