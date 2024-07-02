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Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» об увеличении аварийности на дорогах

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

С начала года на территории Псковской области зафиксирован рост количества дорожно-транспортных происшествий на 19,9%. Рост наблюдается также среди пострадавших и погибших на дорогах.

Возможно ли снижение статистики? Ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев обсудят острый вопрос с ведущим программы «На пятой передаче», автоблогером Денисом Бахтиным и попытаются выяснить: влияют ли штрафы на сознательность водителей и смогут ли активисты, фиксирующие нарушения, повысить эту сознательность.