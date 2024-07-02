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«ГорДозор»: Аварийность на дорогах - почему статистика растет, а не снижается. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 23 сентября.

С начала года на территории Псковской области зафиксирован рост количества дорожно-транспортных происшествий на 19,9%. Рост наблюдается также среди пострадавших и погибших на дорогах.

Возможно ли снижение статистики? Ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев обсудили острый вопрос с ведущим программы «На пятой передаче», автоблогером Денисом Бахтиным. В ходе горячей дискуссии попытались выяснить: влияют ли штрафы на сознательность водителей и смогут ли активисты, фиксирующие нарушения, повысить эту сознательность.