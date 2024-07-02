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В России предлагают ввести уголовное наказание за автоподставы

В Уголовном кодексе может появиться отдельное наказание за умышленное ДТП, совершенное с целью вымогательства средств. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовил к внесению в Госдуму глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов от фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

В пояснительной записке сообщается, что в России вновь получил виток развития криминал на дорогах, который выражается в участившихся случаях автоподстав. Такое ДТП представляет собой реальную имитацию дорожно-транспортного происшествия посредством использования специальных приемов и ситуации, вынуждающих водителя выплачивать компенсацию за причиненный ущерб или нарушенные нормы закона, говорится в документе.

«Действующие нормы законодательства не имеют правовой конкретики в части именно этого вида мошенничества как правового явления, а, значит, не могут в полной мере обеспечивать правовую защиту потерпевшим. В настоящее время лиц, совершивших данное преступление, обычно судят по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Однако данный вид преступления далеко выходит за рамки простого мошенничества, поскольку сопряжен с вымогательством денег, угрозами, а также с нарушением правил безопасности движения и повреждением транспортного средства потерпевших», — подчеркивается в документе.

В этой связи законопроектом предлагается выделить умышленное создание ДТП в целях вымогательства в самостоятельный вид преступления и установить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, а в случаях совершения его группой лиц по предварительному сговору или с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего — до семи лет.

Эксперты полагают, что в нормативной базе будет сложно четко прописать определения подставщиков и конкретные критерии таких правонарушений, пишут «Известия».