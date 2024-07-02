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АвтоМир / За рулём

Жильцы домов на Завеличье отказываются открывать шлагбаум, который препятствует проезду к гимназии №27

26.09.2024 12:12|ПсковКомментариев: 0

Родители учеников Псковской инженерно-лингвистической гимназии №27 просят жильцов домов №№5 и 7 на улице Балтийской и управляющую компанию «Комфортный дом» открыть шлагбаум между указанными домами, который перегораживает единственный подъезд к внутреннему двору образовательного учреждения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили родители детей, учащихся в гимназии. 

«4 сентября органы власти провели собрание с родителями и жильцами, на котором со стороны должностных лиц были заверения о том, что проезд к гимназии с 6 сентября будет свободный, но ситуация до сих пор не изменилась. 6 сентября было вынесено определение суда о запрете эксплуатации шлагбаума и обеспечении беспрепятственного доступа к Псковской инженерно-лингвистической гимназии, что также не изменило ситуацию», - рассказали родители.

Было предложено подъезжать к ПИЛГу по грунтовой дороге по улице Завеличенской. Однако данная дорога не обустроена и не введена в эксплуатацию, проезд двух машин одновременно весьма затруднителен.

«Родители вынуждены высаживать детей на остановке общественного транспорта, нарушая Правила дорожного движения. У людей нет возможности припарковаться вблизи гимназии и высаживать малолетних детей, чтобы они не переходили проезжие части. В утренние часы из-за закрытого шлагбаума возникает коллапс на проезжей части улицы Балтийской. Затруднена доставка питьевой воды в классы, также сложности с доставкой питания в гимназию. Затруднен вывоз мусора, техническое обслуживание систем пожарной безопасности, сигнализации, систем отопления, холодного и горячего водоснабжения», - описали проблему родители школьников.

Теги: #ПИЛГ
Источник: Псковская Лента Новостей
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