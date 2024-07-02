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АвтоМир / За рулём

Эксперт дал советы по смене и покупке шин

29.09.2024 12:05|ПсковКомментариев: 0

Не стоит ждать снегопадов или заморозков, чтобы решиться на приобретение шин, лучше купить их заранее, рассказал владелец магазина «Покрышка.ру» Алексей Шастов. Эксперт дал несколько советов для автолюбителей.

По его словам, если человек планирует заранее купить шины, то у него будет возможность выбрать самые лучшие модели по соотношению цены и качества, и сэкономить немало денежных средств.

«Чтобы продлить срок службы шин, слишком сильно спешить с их «переобувкой» не стоит. Дело в том, что в зимних шинах в резину добавлены специальные пластификаторы, чтобы покрышки оставались мягкими в мороз и сохраняли высокие показатели сцепления с поверхностью дороги, увеличивая безопасность движения. При слишком теплой погоде, особенно на высоких скоростях, такие шины гораздо быстрее подвергаются нагреву и износу. Причем это касается как шипованных, так и нешипованных моделей», — отметил Шастов.

Эксперт уточнил: если человек слишком рано поменял летние шины на зимние, а погода на улице выше 15 градусов тепла, то нужно стараться избегать высоких скоростей на загородных трассах, а также резких маневрирований и торможений без реальной необходимости. Это заметно уменьшит износ и продлит срок службы шин, подчеркнул владелец магазина «Покрышка.ру».

Он также объяснил, что до начала зимнего сезона цены на российском рынке на зимние шины более-менее стабильны, и их изменение зависит в основном от инфляции. Но при этом в шинной индустрии очень важную роль играет сезонность, которая не только влияет на цены, но и также на ассортимент представленных товаров, пишут «Известия».

«При первых признаках похолодания или даже просто изменения прогноза погоды, автовладельцы понимают, что скоро наступит зима и начинают активно искать зимние шины для своего авто. И те, кто раньше всех начинают забоится о своей безопасности, получают самый большой ассортимент по ценам, которые еще не успели вырасти в связи с увеличившимся спросом. Больше всех платят за покрышки те автовладельцы, которые дожидаются первых снегопадов и заморозков. Кроме того, что цены становятся выше, также, к этому моменту, уже сильно падает и сам ассортимент предлагаемых моделей», — сказал Шастов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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