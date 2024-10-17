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Количество шиномонтажей в РФ увеличилось на 10% за полгода

Количество пунктов шиномонтажа в России с 1 мая увеличилось почти на 10% и составило 16,5 тысячи. Об этом в четверг, 24 октября, рассказали в пресс-службе «Яндекс Карт».

В рейтинг городов с наибольшим количество точек шиномонтажа на 10 тысяч человек вошли Санкт-Петербург (3,39 организаций), Краснодар (2,9), Красноярск (2,3), Волгоград (2,16) и Самара (2,15)

Также аналитики подсчитали, что чаще всего пользователи «Яндекс Карт» ищут шиномонтажи в период смены резины: в октябре и апреле интерес к карточкам таких организаций растет в среднем на 174% по сравнению с другими месяцами, пишут «Известия».

Также растет количество маршрутов, которые пользователи строят к этим организациям. Так, во время пика в апреле пользователи построили почти 700 тысяч маршрутов к точкам шиномонтажа.