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АвтоМир / За рулём

Автомобилисты смогут купить общий ОСАГО для РФ и Белоруссии в начале 2025-го

29.10.2024 08:00|ПсковКомментариев: 0

Граждане получат возможность купить общий полис ОСАГО для России и Белоруссии в I квартале 2025-го года. Об этом сообщил директор Бюро «Зеленая карта» Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Разуван.

Ранее предполагалось, что новый полис можно будет оформить с октября 2024-го, однако власти решили отложить вступление в силу закона о введении единого ОСАГО, пишут «Известия».

Чтобы система одновременно заработала на всей территории Союзного государства, дату назначили на 1 января 2025 года, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минфина. При этом после вступления закона в силу нужно время, чтобы принять нормативные документы и объединить информационные системы, добавил Сергей Разуван.

По его словам, новый продукт будет интересен автомобилистам приграничных территорий, постоянно выезжающим в соседнее государство и автоперевозчикам. Расширение страховки на Белоруссию будет оформляться дополнительным соглашением исключительно по желанию клиента, и в самом договоре об этом будут делать специальную пометку, отметили в пресс-службе Минфина. Там оценили, что таких ОСАГО будет порядка 10-15%. У водителей также останется опция купить «Синюю карту» для коротких поездок.

Однако для длинных или частых путешествий общий ОСАГО будет дешевле аналогичного по сроку полиса «Синяя карта», рассказала директор департамента розничного автострахования «Зетта Страхование» Елена Федорова. В среднем расширенный ОСАГО будет примерно на 10-15% дороже классического, оценили в пресс-службе транспортной компании ГТК-Холдинг.

Теги: #ОСАГО
Источник: Псковская Лента Новостей
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