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Свыше половины автовладельцев покупают каско сами, а не из-за требований по кредиту — опрос

Почти четверть (24%) российских автомобилистов готовы добровольно пролонгировать полис каско для своей машины после того, как погасят кредит, и соответственно, не будут связаны обязательством страховать находящееся в залоге имущество. Это показал опрос автовладельцев, проведенный на портале «Автомобиль года в России» при поддержке СК «Росгосстрах». Примечательно, что респонденты, у которых был опыт покупки полиса каско по собственной инициативе, в два раза чаще сообщали о готовности продолжать страховать автомобиль после окончания кредитного договора.

В исследовании на сайте autogoda.ru принимали участие только те посетители, у которых имеется непосредственный опыт владения автомобилем. И, как показал опрос, только 32% из них ни разу не страховали свои машины по каско. Среди респондентов, пользовавшихся программами добровольного автострахования, доли оформивших полис самостоятельно и тех, кто это делал это под давлением обстоятельств — например, когда страхование было обязательным условием предоставления автокредита — оказались примерно равными. Но все же с небольшим перевесом автовладельцев, купивших каско по собственной инициативе: 50,9% против 49,1%.

57,4% опрошенных сообщили, что готовы страховать машину по каско только на период выплаты кредита — чтобы выполнить свои обязательства перед банком. Отвечая на открытый вопрос о том, почему еще автовладельцы перестают оформлять полис добровольного автострахования, посетители портала «Автомобиль года в России» чаще всего давали следующие ответы:

у водителя растет опыт, уверенность в себе (53,4%);

у владельца растет уверенность, что ничего плохого с машиной не случится — за счет безаварийного вождения и невысокой вероятности страхового случая (62,1%);

стоимость автокаско растет, и, соответственно, жаль денег (66,8%);

машина теряет в цене, и вместе с тем снижается ее ценность в глазах владельца, а также снижается стоимость ремонта, а, значит, можно идти на компромисс по запчастям и СТОА (64,2%);

люди редко пользуются автомобилем или ездят на небольшие дистанции (23,6%).

у страховых компаний слишком сложные процедуры оформления полиса и получения страхового возмещения (12,6%);

страховые компании сами отказываются брать под защиту старые автомобили (12,6%).

Примечательно, что больше половины (55,1%) автомобилистов в ходе опроса признались, что у них в жизни были ситуации, когда об отсутствии полиса каско им пришлось пожалеть. Остальные 44,9% заявили, что оснований жалеть по этому поводу не возникало — то есть, у них не было серьезных инцидентов с автомобилем. При этом подавляющее большинство респондентов (83,2%) допускают, что в ближайшие 5 лет с их автомобилем может произойти страховой случай, ради которого следует покупать каско.